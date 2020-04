Sbohem, Koněve! Praha kvůli sporům odstranila kontroverzní sochu

Nadživotní socha sovětského maršála byla odhalena 9. května 1980 u příležitosti 35. výročí osvobození Československa. Na počest tohoto historického okamžiku je maršál zobrazen s kyticí rozkvetlých šeříků, kterými tehdy Pražané vítali své sovětské osvoboditele. Jenže moderní doba přinesla jak spory o roli sovětské armády při osvobozování, tak roli samotného Koněva.

40. výročí svého odhalení tak Koněv v Praze 6 neoslaví.

V pátek 3. dubna 2020 ráno začala její demontáž. Problémy se s pomníkem ale táhly již roky.

Od roku 2015 diskuze o jeho další existenci zintenzivnily, přesto se socha dočkala v roce 2018 rekonstrukce a v Bubenči stála dál. Diskuzi ovšem nevedli jen historici společně s městskou částí, své názory vyjádřili i anonymní útočníci, jejichž obětí se pomník opakovaně stal. Socha byla několikrát posprejovaná hanlivými nápisy nebo polita rudou barvou, spor přerostl dokonce v mezinárodní rozměr, zapojili se do něj i zástupci ruské ambasády a politici přímo v Rusku.

Poslední velké útoky proběhly v srpnu 2019, kdy byl pomník nejprve polit rudou barvou, která měla připomínat historickou úlohu „krvavého maršála“, záhy přibyl i bílý nápis „ne krvavému maršálovi“ a „nezapomeneme“. Na místě zasahovala policie, městská část nechala sochu vyvolávající takové vášně zakrýt plachtou. Tu ale hned druhý den strhli aktivisté a k incidentům docházelo dál.

Vznikla dokonce petice za demontáž sochy, kterou podepsalo na dva a půl tisíce lidí. Městská část proto začala zvažovat nikoli likvidaci sochy, ale její případné přesunutí. V úvahu připadala zahrada ruského velvyslanectví v Praze, sbírky Muzea hlavního města Prahy nebo vojenské muzeum v Břeclavi. V září si zastupitelstvo odstranění sochy odsouhlasilo s tím, že bude přesunuta do některého z muzeí. Na demontáž si ale pomník počkal ještě téměř půl roku.

Odstranění začalo v pátek brzy ráno, jeřáb do desáté hodiny stihl sejmout sochu z piedestalu. „Socha bude nyní dočasně umístěna v depozitáři firmy specializované na ukládání uměleckých děl,“ uvedl tiskový mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Poté se stane zřejmě prvním exponátem nově vzniklého Muzea paměti 20. století. To by mělo být v Praze otevřeno počátkem příštího roku.