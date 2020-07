Sedm let od smrti v Egyptě. Případ znovu převzal soud v Ostravě!

Přesně před dvěma roky, na páté výročí úmrtí své manželky a dcery, podal Petr Kramný soudu návrh na obnovu řízení. Od té doby ale soudy pouze řešily to, jestli jsou soudci, kteří by o obnově řízení v Kramného případě rozhodovali, proti němu podjatí.

"Systém v České republice je nastaven tak, jako v poslední zemi Evropy, že o obnově řízení rozhoduje soudce, který vynesl rozsudek v daném případě, tedy soudkyně Gilová. Petr Kramný si podal proti tomu námitku podjatosti, že i s ohledem na fatální selhání a omyly soudkyně Gilové, byl měl případ posuzovat jiný soudce," vysvětlil místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič. Spolek je přesvědčený o Kramného nevině a vystupuje v jeho prospěch.

Soudkyně Gilová rozhodla, že není podjatá. Kramného obhájkyně se proti tomuto rozhodnutí odvolala, zda je Gilová podjatá měl u Vrchního soudu v Olomouci řešit soudce Václav Čapka, který ovšem před lety rozhodoval o Kramného odvolání proti odsouzení na 28 let a trest mu potvrdil. Případ podjatosti soudců tak dospěl až k Ústavnímu soudu, ten ale Kramnému vzkázal, že se proti podjatosti soudců bude moci odvolávat až v momentě, kdy o něm znovu rozhodnou.

Jednání o tom, jestli Kramnému soudkyně Gilová povolí nový proces, se tak zřejmě přiblížilo. Podle informací z databáze soudu se spis 17. července vrátil na Krajský soud v Ostravě.

"Postup bude takový, že soudkyně zřejmě požádá docenta Vorla o doplnění znaleckého posudku, pak o obnovení či neobnovení rozhodne," nastínil další postup Peričevič. Přičemž se netají obavami, že rozhodnutí by mohlo být zamítavé a zřejmě by mohlo vzejít i z neveřejného jednání.

Vytáhne obhajoba z rukávu "finské eso"?

Návrh na obnovu řízení je podle informací, které už v minulosti prozradil Spolek Šalamoun založený na nových posudcích, které zpochybňují ty původní, podle nichž měl Kramný vraždit elektrickým proudem. Závěry znalců dokonce spolek prezentoval na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně.

Jde třeba o stanovisko odborníka na patologii srdce, který podle spolku uvádí, že nelze dospět k diagnóze selhání srdce po zásahu elektrickým proudem. Další znalec vyloučil, že by na kůži byly tzv. proudové stopy, tedy důkaz, že k tělům Kramný přiložil vodič pod proudem. A to, že na těle nejsou známky po tom, že by do nich měl proniknout elektrický proud, uvedli další tři znalci z oblasti biomechaniky.

Podle Václava Peričeviče je u soudu připraven mluvit i další znalec, uznávaný finský odborník na forenzní patologii Pekka Saukko. Na jeho práci se v tzv. revizním znaleckém posudku, který potvrdil závěry ostravských patologů o zabití elektrickým proudem, odkazuje autor revizního posudku, docent Vorel z českobudějovické nemocnice.

"Posuzoval ty samé fotografie, jako docent Vorel, a konstatoval, že nemůže potvrdit, že se jedná o výbled," řekl pro TN.cz Peričevič. Výbled je stopa, která vznikne na místě, kde tělo zasáhl elektrický proud.

Je ale otázkou, jestli bude moci Saukko u českého soudu svědčit. O jeho svědectví ve svém procesu stáli znalci Igor Fargaš a Radek Matlach, kteří dostali podmínku za posudky, které zpochybňovaly závěry o tom, že Monika a Klárka zemřely po zásahu proudem, soud to neumožnil. Peričevič je v otázce předvolání finského odborníka skeptický a poukazuje na podobný postup u egyptského patologa, který prováděl první pitvu v Egyptě. Toho také chtěla obhajoba předvolat, soud to ale zamítl.

Nepřímé důkazy a řada pochybností

Petr Kramný byl k 28 letům odsouzen na základě nepřímých důkazů. Ty podle českých soudů tvořily ucelený řetězec. Případ přitom vyšetřovali i v Egyptě. Tam místní patolog nikdy nepopsal žádný nález, který by svědčil o úrazu elektrickým proudem, ba naopak závěry českých patologů přímo odmítl.

Znalci v Ostravě neurčili příčinu smrti při pitvě, ale až při zpětném prohlížení záznamů. Ve spise jsou třeba ale fotografie řezů srdečním svalem Moniky a Klárky, které jsou ve skutečnosti stejnou fotkou Moničina srdce, jen ta, kde má jít o řez srdečním svalem Klárky je vyříznutá a otočená z druhého snímku.

Podmínku sice pravomocně od soudu dostali znalci, jejichž posudky vyznívaly v Kramného prospěch, státní zastupitelství ale prověřuje i revizní znalecký posudek. Spolek Šalamoun navíc upozorňuje, že znalecký ústav, který jej zpracoval, ani není evidován v seznamu znaleckých ústavů a předtím se věnoval jen banálním trestným činům, ne dvojnásobné vraždě. Samostatnou kapitolou jsou pak odposlechy, jejichž přepis je podle spolku v mnoha případech zkreslený.





Poslední naděje?

Petr Kramný si zatím osmadvacetiletý trest odpykává ve věznici Mírov. Kvůli koronaviru jsou návštěvy ve věznicích omezené a jeho podporovatelé jej nemohou přímo na Mírově navštívit. Podle Peričeviče se Kramný upíná k možnosti, že by mu soud nový proces umožnil.

"Petr Kramný vkládá do obnovy řízení své veškeré naděje," dodal místopředseda Spolku Šalamoun. Jasno by snad mohlo být do konce letošního roku. Kdyby soudkyně Gilová Kramnému proces obnovit odmítla, může se opět proti jejímu rozhodnutí odvolávat.



Podívejte se na první reportáž TV Nova o smrti Moniky a Klárky z roku 2013: