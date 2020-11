Šéf štábu Bílého domu má covid! Ve společnosti Trumpa nenosil roušku

Mark Meadows se během uplynulých dní často objevoval ve společnosti končícího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zúčastnil se také úterní volební noční párty v Bílém domě a byl v úzkém kontaktu se členy prezidentovy rodiny, informuje portál CNN.

Úředníky z Bílého domu Meadows značně znervóznil – podle jejich vyjádření běžně komunikoval s ostatními tamními zaměstnanci i přesto, že v té době už mohl být infekční. Podílel se také na Trumpově volební kampani.

"Jako by to nebylo dost špatné, teď ještě tohle," vyjádřil se jeden z úředníků. Meadowsovi testy potvrdily koronavirus zhruba měsíc poté, co na několik dní navštívil Donalda Trumpa v Národním lékařském centru Waltera Reeda, kde se prezident sám zotavoval z nákazy.

Nakolik vážný je průběh covidu u šéfa štábu Bílého domu, zatím není jasné. Podle informací zahraničních médií ale panují obavy z vážných komplikací, vzhledem k Meadowsově věku. V červenci mu bylo 61.