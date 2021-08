Sezóna sametek je v plném proudu. Zákeřný roztoč napadá domácí mazlíčky i lidi

Sametka podzimní je drobný parazit, který napadá převážně malé savce. Nebezpečím jsou tak hlavně pro vaše domácí mazlíčky, především psy, kočky, ale i ptáky. Roztoč však může napadnout i člověka.

Larvy sametek přežívají v trávě a zavrtávají se do kůže, přičemž vytváří pupínky, které hodně svědí. Pupínky se nejčastěji objevují v místech, kde je měkká kůže a parazit se do ní tak může bez větší námahy zavrtat a vypustit tekutinu, která právě způsobuje bolest.

Napadení sametkou poznáte podle zmíněných zarudlých skvrn, které se objevují hlavně v místech, kde oblečení přiléhá ke kůži, a to ve slabinách, na nohou, u žen na prsou či ve vlasech. Domácí mazlíčci se pak většinou ustavičně škrábou a vykusují si napadená místa, a to mnohdy až do krve.

Larvy mají oranžovou až světle červenou barvu a dorůstají zhruba 0,2 milimetru. Na hostiteli se udrží zhruba 2 až 3 dny a poté odpadne.

Roztoč je nejaktivnější od konce července až do konce září. Člověk by se tak měl vyhnout dlouhému sezení v trávě a po pobytu v přírodě dbát na důkladnou hygienu. Nejúčinnější zbraní proti nepříjemnému roztoči je každopádně antiparazitární sprej.