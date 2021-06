Vláda projedná zpřísnění opatření proti covidu. Vojtěch řekl, co se má změnit

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý varoval před zhoršující se situací ohledně nemoci covid-19. Čísla se zvedají hlavně v Praze. Ve čtvrtek se kvůli tomu mimořádně sejde vláda, řekl Babiš.





Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je velkým problém delta mutace. "Delta mutace má reprodukční číslo osm, což znamená velmi infekční varianta. Rozhodně proto situaci nechci podcenit," varoval ministr.





Ve čtvrtek proto na mimořádném jednání vlády navrhne zpřísnění pravidel pro cestující ze zahraničí. Podle Vojtěcha půjde o Velkou Británii a možná i Portugalsko. "Budu také navrhovat, aby lidé přijíždějící z dovolené podstoupili test. Vidíme to jako největší riziko. Testy budou i nadále hrazeny ze zdravotního pojištění," řekl ministr. Testovat by se měli lidé přijíždějící ze všech zemí, u některých by měl stačit antigenní test, u jiných by byl požadován PCR test.





Zpřísnění pravidel zřejmě dopadne i na lidi očkované jen jednou dávkou vakcíny. "Víme, že po první dávce je účinnost proti mutacím zhruba 33 %. Budu proto navrhovat, aby se i lidé po první dávce dál testovali," vysvětlil Vojtěch. Dosud měli lidé po 22 dnech od první dávky od testování klid.

Interval mezi první a druhou dávku chce ministr ale zkrátit. "Chci zkrátit interval mezi dávkami na 21 dní. Mohlo by k tomu dojít v polovině července, bude záležet na dodávkách vakcín," řekl ministr. Dosud byla druhá dávka podávána po 42 dnech, v neděli premiér oznámil, že si lidé termín mohou posunout a druhou dávku dostat už po 34 dnech.

S delta mutací se potýká také Rusko, které hlásí obrovské přírůstky. Podívejte se na reportáž: