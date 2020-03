Situace v USA se vymyká kontrole. Na podporu ekonomiky půjdou biliony

Atrakce zahraničních turistů, hollywoodský chodník slávy v kalifornském Los Angeles, zeje prázdnotou. Tamní vojáci chystají zásoby potravin a nemocnice se připravují na nejhorší.

Kalifornie patří spolu s New Yorkem a Washingtonem ke státům s největším počtem nakažených. Každé tři až čtyři dny se tam počet pacientů s Covid-19 zvýší dvojnásobně. Guvernér už 40 milionům obyvatel nařídil, aby se zdržovali doma.

Americká ekonomika stagnuje. Pomoct má finanční injekce ve výši 55 bilionů korun. "Máme tu čest představit vám klíčovou odezvu na tuto bezprecendentní pandemii, která zasáhla naši zemi, naše zdraví a zdraví naší ekonomiky," představil návrh senátor Dan Sullivan.

Strach se znovu vrátil do Japonska, u něhož se zdálo, že je venku z nejhoršího. Poté, co Tokio zaznamenalo největší nárůst nakažených za posledních několik dní, vláda znovu vyzvala lidi, aby zůstávali co nejvíce doma a dodržovali doporučené odstupy.

Rusko, které hlásí 840 nakažených, se rozhodlo zpřísnit preventivní opatření. Pátkem počínaje ruší tamní vláda veškeré mezinárodní lety. Na letištích budou moci přistát jen letadla s repatriovanými ruskými občany.