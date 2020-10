Děti se do škol nevrátí, rodiče jsou naštvaní. Plaga rozhodnutí vítá

Ministr školství Robert Plaga ( ANO) přivítal úterní rozhodnutí šéfa resortu zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), že se školy příští týden neotevřou. Roman Prymula přitom prohlašoval, že pokud nevybuchne jaderná elektrárna, 2. listopadu do lavic opět usednou alespoň žáci prvního stupně.

Jaderná elektrárna nevybuchla, ale děti se do lavic příští pondělí nevrátí. Podle Romana Prymuly musejí školy, první stupeň nevyjímaje, kvůli nelepšící se epidemiologické situaci zůstat zavřené.

Ministr školství Robert Plaga v pondělí na jednání vlády naléhal, aby se rodiče, ředitelé škol i samotní žáci dozvěděli nejpozději v úterý. To se stalo, rozhodnutí neotevřít ani první stupeň mu tak podle všeho nevadí.

"Děkuji ministru Romanu Prymulovi za dnešní rozhodnutí ve věci (ne)návratu prvního stupně základních škol," napsal Plaga na twitteru. Dlouhodobý plán, podle kterého se bude rozhodovat o jejich znovuoteveření, má vláda představit v pátek.

Některé rodiče ale rozzlobilo, že Prymula nesplnil, co před bezmála dvěma týdny slíbil. "Chápu epidemiologickou situaci, vše, co vláda nařídila nebo doporučila, opravdu dodržujeme. Ale nechápu jednu věc. Proč se teda na začátku říkalo, že 2. listopadu se první stupeň základních škol vrátí bezpodmínečně?" píše v příspěvku na facebooku Lucie.

"Takže všechny děti půjdou zpět do těch ročníků, které vlastně ani nemají šanci dokončit. Jinak si to už ani nedokážu představit. Nebo ze šesté třídy rovnou kolbenka? Nebo pole?" zlobí se Kateřina. "Co z těch dětí vyroste? Budou z nich tupci, ach jo," přitakala Radka.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je dobře, že vláda o prodloužení zákazu učit prezenčně dala vědět s předstihem. "Já doufám, že jaderná elektrárna nevybuchla. Jsme ale hlavně rádi, že víme, na čem jsme. Od začátku jsem nevěřil, že se školy otevřou, takže mě to vůbec nepřekvapilo," řekl TN.cz Černý.

"Doufám, že ten páteční plán už bude natolik seriózní, že bude dodržen. Samozřejmě chceme, aby se školy otevřely, ale musí tomu odpovídat epidemiologická situace," doplnil.

Nárůsty nakažených jsou stále vysoké, aktivních případů je momentálně přes 162 tisíc. Kromě škol se vláda v úterý shodla i na prodloužení nouzového stavu, po schválení ve sněmovně by měl trvat až do 3. prosince. Od středy je také zakázáno vycházení v nočních hodinách a omezí se otevírací doba většiny obchodů, v neděli pak neotevřou vůbec.

