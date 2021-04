Slovensko pomůže Česku. Nový premiér slíbil 10 tisíc vakcín

Nový slovenský premiér Eduard Heger se vydal na první zahraniční cestu a ta ho tradičně zavedla do Prahy. Jednal s prezidentem, premiérem i předsedy obou komor parlamentu. Slovenský premiér prohlásil, že jako projev solidarity jeho země věnuje Česku 10 tisíc dávek vakcíny Moderna.

První zahraniční oficiální návštěva slovenského premiéra měla cíl, jak je už řadu let zvykem, v Praze. Nejprve se setkal s prezidentem Milošem Zemanem.

Po jednání v Lánech předseda slovenské vlády přijel do Kramářovy vily, aby se setkal s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Po pracovním obědě premiéři Česka a Slovenska debatovali mezi čtyřma očima.

"Diskutovali jsme samozřejmě energetiku, dostavbu slovenské jaderné elektrárny a náš projekt Dukovan. Shodneme se, že jaderná energie je klíčová," řekl po jednání Babiš.

Jedním z témat byl také boj s pandemií, novináře ale nejvíce zajímal Sputnik V. Vakcína, kterou bývalý premiér Igor Matovič na Slovensko přivezl za zády koaličních partnerů, byla důvodem měsíc trvající vládní krize, která vyústila v Matovičovu demisi.

A také se zjistilo, že dovezená šarže Sputniku V neodpovídá tomu, co deklarovaly studie. Dodávka dvouset tisíc dávek Sputniku, kterou Matovič osobně vítal na letišti v Košicích, teď leží ve skladu.

"Momentálně očkujeme vakcínami, které máme díky společnému kontraktu Evropské komise. Vakcínu Sputnik V jsme přivezli na slovenský trh právě kvůli tomu, že máme v populaci občany, kteří by jinou vakcínu nechtěli. Toto byl primární důvod, proč jsme ji přivezli," řekl Heger.

Vyjednávat o dodávkách Sputniku V odlétá do Moskvy v pondělí i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Dle svých slov chce, aby Česko bylo připraveno v případě, že očkování ruskou vakcínou schválí Evropská léková agentura (EMA).

Premiér Babiš se ale nechal slyšet, že cestu nechápe, protože Česko už nabídku na 300 tisíc dávek dostalo. "Musím říct, že z toho nejsem nadšený. My máme tu nabídku od Sputniku, budeme o tom mluvit ještě dneska. Pan vicepremiér mi řekl, že jediným cílem je zajistit ještě větší množství té vakcíny, my samozřejmě nabídku máme, ale není to schválené lékovou ageneturou," konstatoval.

"Moji naprostou prioritou je ochránit lidi a porazit covid. Očkování je jediné řešení a já využívám všechny své kontakty, abych pro Česko zajistil vakcíny. Žádnou možnost nevynechám. A žádná cesta, která může pomoci a může zachránit život není zbytečná," stojí si za svým Hamáček.

Na cestě do Moskvy má Hamáčka doprovázet i bývalý šéf slovenského parlamentu Andrej Danko, který Sputnik V pomohl dostat na Slovensko.

