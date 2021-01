Hodina pravdy pro Donalda Trumpa: Hlasování rozhodne o jeho osudu

Spojené státy netrpělivě čekají na středeční jednání Sněmovny reprezentantů, která bude hlasovat o ústavní žalobě na prezidenta Donalda Trumpa. Ta k jednání přistoupí poté, co viceprezident Mike Pence odmítl proti hlavě státu použít 25. dodatek ústavy.

"Pětadvacátý dodatek pro mě představuje nulové riziko. Ústavní žaloba se ale vrátí a bude strašit Joea Bidena a jeho administrativu. Buďte opatrní v tom, co si přejete," řekl Donald Trump, současný prezident USA.

Zatímco se Sněmovna reprezentantů připravuje na ostře sledované hlasování, prezident Donald Trump vyrazil ke zdi na americko-mexické hranici, která je jedním ze symbolů jeho vlády.

Odvolání se Trump nebojí, o to víc ale kritizuje omezování jeho účtů na internetu. Naposledy jeho kanál zablokoval web YouTube. "Svoboda slova čelí tak rozsáhlému útoku jako nikdy dřív," okomentoval situaci Trump.

Trump srší jistotou i poté, co Sněmovna reprezentantů vyzvala Pence k využití pětadvacátého dodatku ústavy k odvolání prezidenta. Ten to ale podle očekávání odmítl. "25. dodatek není prostředkem potrestání nebo uzurpace. Využití 25. dodatku v tomto duchu by představovalo hrozivý precedens," uvedl Mike Pence, viceprezident USA.

K tomu, aby Sněmovna reprezentantů ústavní žalobu schválila, potřebuje prostou většinu a tu demokraté mají. Přidávají se k nim navíc i někteří republikáni.

FBI dál pokračuje ve vyšetřování útoku na Kapitol z minulého týdne. Otevřela už přes 160 případů a varuje, že obviněných budou stovky. Mezi nimi zřejmě i plavec Klete Keller, dvojnásobný zlatý olympijský medailista. Ten do Kapitolu vtrhl v reprezentační bundě Spojených států.