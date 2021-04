Sputnik V znovu na scéně. Už se řeší, kdo bude vakcínu v ČR distribuovat

V Rusku se píše, jak si všiml web iRozhlas.cz, že potenciálním distributorem Sputniku V v Česku má být společnost Avenier. Ta rozváží i vakcíny firmy Moderna a na starost bude mít i látku od firmy Johnson & Johnson. Proč se o ní Rusové zmiňují, vedení firmy ale neví.

"Jasné nic není. Naše parketa nastane ve chvíli, kdy stát ty vakcíny pořídí, nakoupí a bude řešit tu distribuci tak, jak je to u ostatních vakcín," zmiňuje zástupce Avenieru Martin Nesrsta.

Zájem o to, aby do Česka Sputnik dorazil, má prezident Miloš Zeman. Ten kvůli tomu v minulosti psal svému protějšku Vladimiru Putinovi. Jak se jednání vyvíjí, Hrad neuvedl.

"Myslím, že ta jednání budou probíhat a že budou akcelerovat poté, co ta situace v Evropě zatím optimálně nevypadá. V tuto chvíli není tak důležité, jestli má distribuci vakcíny dělat firma A nebo B, ale podstatné je, aby ta vakcína tady byla v nějakém legálním režimu," má jasno prezidentův poradce a exministr zdravotnictví Roman Prymula.

"Já samozřejmě čekám, že EMA to schválí a na minulé Radě o tom informovala předsedkyně Evropské komise. Firmy se na nás obracejí, že mají o Sputnik zájem, ať se koupí a že by očkovaly," tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO).

"Sbírání informací v posledních měsících zejména o vývoji a dostupnosti vakcín je samozřejmě standardní součástí diplomatické práce. Je tomu tak v Rusku, je tomu tak v dalších zemích světa. Nicméně to neznamená zajištění oficiální dodávky Sputniku," říká mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Podle ministra zdravotnictví platí, že bez schválení Evropskou lékovou agenturou žádná vakcína v Česku použita nebude.

"Z pohledu SÚKL nadále platí, že v souvislosti s vakcínou Sputnik V nebyl zahájen žádný oficiální proces. V tuto chvíli ani nemáme k dispozici dostatečné množství dokumentace, kterou bychom k případnému vyhotovení stanoviska potřebovali," konstatuje ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Část opozice má jasno od začátku. Přednostní nákup a očkování tímto přípravkem nejsou možné bez souhlasu Evropské lékové agentury.

"Zákon jasně říká, že vakcína Sputnik nebude moct být hrazená, museli by si za to lidé platit a za jakékoliv situace by byly velké problémy, protože těžko říct, kdo by nesl odpovědnost za ty komplikace po této vakcíně," varuje poslanec TOP 09 Vlastimil Válek.

Rusko prý nabídlo, že by mohlo během dubna dodat do Česka 300 dávek, pokud Sputnik bude schválen pro mimořádné užití jako například v Maďarsku.