Očkování AstraZenecou přerušilo Dánsko i Norsko! Lidé měli sraženiny

Celkem na dva týdny pozastavilo Dánsko využívání vakcíny od společnosti AstraZeneca poté, co se objevily u některých očkovaných krevní sraženiny. Podle Evropské lékové agentury (EMA) ale zatím neexistují důkazy pro to, že by se krevních sraženin objevilo více, než je v populaci běžné. Informaci přinesl dánský portál berlingske.dk.



Už celkem 142 102 Dánů dostalo alespoň jednu dávku, AstraZeneca se podává primárně lidem mladším 65 let. Dánské úřady evidují i jedno úmrtí. "Bezpečnost vakcíny byla důkladně prozkoumána a další údaje potvrzují, že vakcína je obecně dobře snášena," uvedla AstraZeneca.

Z preventivních důvodů později pozastavilo očkování AstraZenecou i Norsko. "Norská agentura pro léčivé přípravky nyní shromažďuje veškerou dokumentaci, aby zjistila, jestli mají krevní sraženiny souvislost s vakcínou. Jsme v kontaktu s Dánskem, abychom získali více informací," prohlásil za agenturu Steinar Madsen. "Doufáme, že souvislosti neobjevíme," dodal.



Problémy se po očkování vakcínou objevily také v Rakousku, kde úřady nařídily, aby se přestala používat jedna šarže vakcín (ABV5300) poté, co jeden z očkovaných, u nějž se objevila trombóza, zemřel deset dní po podání vakcíny a další byl převezený do nemocnice s plicní embolií. Jeho stav se ale lepší.



Rakouským případem se také zabývá EMA. "Nynější informace naznačují, že výskyt tromboembolických případů u očkovaných není vyšší než běžně v populaci. K 9. březnu bylo nahlášeno 22 výskytů tromboembolie z celkem tří milionů očkovaných v Evropském hospodářském prostoru," sdělila EMA. Používání některých šarží vakcíny je pozastaveno kromě Dánska a Rakouska ještě v pěti dalších zemí.



