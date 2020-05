Strážníci se možná obejdou bez maturit. Starostům by to pomohlo

Vypadá to, že strážníci už zase nebudou potřebovat maturitu. Senátoři teď totiž do novely zapracovali zmírnění požadavků a opět má stačit výuční list. Každých 5 let ale budou muset absolvovat psychotesty a kontroly fyzičky. Od povinných maturit ustoupila loni i státní policie, a to pro pozice rotných.

Pan Lelek sloužil jako obecní strážník v Janově nad Nisou 24 let. Za své zákroky dostal řadu ocenění. „Byl to jeho život, a ze dne na den byl donucen odejít,“ popisuje jeho syn Daniel David, starosta Janova nad Nisou (SLK).

„Celá práce byla srdcovka. To, co jsem dělal ve svých horách, pro své lidi, to bylo fajn. Lidi mě tam znají od malička. Mě to bavilo,“ vzpomíná Vratislav Lelek, bývalý strážník Obecní policie z Janova nad Nisou.

Před pěti lety vešel v platnost nový zákon. Podmínkou byla maturita. Pokus o studium ekonomické školy mu před pěti lety nevyšel. 24ti hodinové směny, škola a péče o rodinu skončily kolapsem. Jinou práci sehnal hned.

„Pokud by si to rozmyslel, tak bych ho určitě vzal zpátky. Pokud by to dali třeba pro nově přijaté strážníky, tak bych tomu rozuměl,“ vysvětluje starosta Daniel David.

Obecní i městské policie tehdy v Česku přišly o zhruba 500 strážníků. „Nám tady slouží dvoučlenná hlídka 12 hodin. Potřebujeme 2 hlídky každý den,“ popisuje Dan Ramzer, starosta Frýdlantu v Čechách (ODS).

Maturanti to dělat nechtějí. Nejhůř jsou na tom malé obce, ale třeba v Liberci chybí 20 strážníků, v Mladé Boleslavi také tolik. „Vykrýváme to tak, že na to máme bezpečnostní agenturu, která funguje v režimu asistenti bezpečného města,“ popisuje východisko z tíživé situace Raduan Nwelati, primátor Mladé Boleslavi (ODS).

Asistenti mít vzdělání nemusejí žádné, a také nemají status úřední osoby. Podle starostů a primátorů není maturita patentem na rozum.

„Musejí opakovaně skládat zkoušky odborné způsobilosti. Ty zaručují, že nikdo u obecní policie nebude nějaký nýmand, protože jsou náročnější, než celá maturita a dělá se opakovaně po pěti letech,“ vysvětluje Michael Canov, starosta Chrastavy a senátor (SLK).

Senát teď schválil novelu, která, pokud projde Sněmovnou, vše vrátí před rok 2015. Stačit bude středoškolské vzdělání s výučním listem. Bude tak opět na starostech, aby si určili, koho zaměstnají.

„Je důležitější, aby prošel psychickými a fyzickými testy, než aby měl maturitu. Důležitější je, jaký to je člověk,“ myslí si Dan Ramzer. „Je mnoho lidí, který maturitu nemají, a jsou inteligentní a schopní pracovat velmi dobře. Určitě to pomůže v řešení toho problému,“ dodává Raduan Nwelati.

Novelu zákona projedná poslanecká sněmovna na konci května. Pokud ji schválí, vejde v platnost od ledna příštího roku.