Systém PES se zdvojí, nová verze bude jiná! Blatný vyhoví poslancům

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po třech dnech změnil názor na změny v protiepidemickém systému PES, které po něm požadovali někteří poslanci.

Zákonodárcům vadí, že jsou všechny stupně systému podmíněny nouzovým stavem. Ten zatím prodloužili do 12. prosince. Bez něj by PES ztratil smysl a z nařízení by se rázem stala pouhá doporučení. Resort proto připraví alternativní tabulku, podle níž stav nouze nebude nutný, řekl Blatný v televizi Prima.

Ještě ve čtvrtek přitom ministr prohlašoval, že PES žádné úpravy nepotřebuje. "Budu doporučovat, aby tabulka byla konzistentní a abychom neprováděli změny v krátkých časových intervalech," řekl ministr.

Mezi nejhlasitější kritiky nutnosti nouzového stavu patří poslanec Dominik Feri (TOP 09). "Není možné, aby ve všech stupních byl potřeba nouzový stav. To jste potom nevytvořili nic, co by bylo účelné, ale jenom PR produkt, aby opozice zavřela hubu. To prostě není možné takto fungovat a takhle k tomu přistupovat," rozčílil se ve Sněmovně.

"Nouzový stav je nezbytně nutný do stupně úrovně tři a vhodný a potřebný je i u těch ostatních úrovní. U úrovně první a druhé mohou být v omezené míře některá nařízení vymáhána i bez nouzového stavu, ale nebude to možno udělat plošně," reagoval ve čtvrtek Blatný.

Česko se nachází v pátém stupni ohrožení koronavirem, od pondělí se přesune do mírnějšího čtvrtého. Zákaz nočního vycházení bude začínat až ve 23 hodin, omezení shromažďování se rozšíří na šest lidí oproti dosavadním dvěma a budou se moct konat kulturní akce, avšak bez diváků.

