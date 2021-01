Trump Bidenovi úřad osobně nepředá. Na inauguraci nejdu, vzkázal

"Pro všechny, kteří se mě na to ptali - nepůjdu 20. ledna na inauguraci," napsal Donald Trump v pátek odpoledne na svém twitteru, jméno svého soka přitom vůbec nezmínil.

Jindy je přitom běžné, že se končící a nastupující prezident osobně setkají a podají si ruce.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.