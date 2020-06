U Karlových Varů jsou nebezpečné chemikálie, oblast střeží vojáci!

Cesta bývá obvykle průjezdná. Teď oblast hlídají vojáci. Nedaleko odsud stojí bývalé vojenské chemické cvičiště ze 70. a 80. let minulého století. Vlastníka pozemků - obec Lučiny - informovala policie, že se tam našel nebezpečný chemický odpad. Starostka se obrátila na ministra obrany.

"V dopise jsem žádala průzkum celého toho území, bývalého chemického cvičiště a že chci, aby tam byla provedena sanace. Aby tam mohlo to chemické vojsko provádět tu sanaci, tak jsme jim museli ten pozemek vypůjčit," vysvětlila starostka Doupovského Hradiště - Lučiny Jarmila Bošková.

"To někde zahrabali, třeba aby se na to vys**li. No a teď na to přišli, že to tam třeba nějak protéká, vylézá," myslí si jeden z místních obyvatel a zároveň pamětník.

Podle informací televize Nova měl obaly s chemickými látkami najít hledač s detektorem kovů. O jaké substance jde, armáda upřesnit nechce.

"Jednak se můžou třeba najít ještě další látky. A zároveň vojenská policie zahájila úkony trestního řízení s podezřením ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti," informovala mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Starostka Lučin je jinak ráda, že v tuto chvíli nebezpečný prostor střeží vojáci. Ti zabraňují tomu, aby sem jezdili či chodili cyklisté, turisté, houbaři a další lidé. Radnice dále uvedla, že na místě pracují stroje a přítomní jsou i zdravotníci.