Učitelé se nevzdávají snu! O růstu platů jednají s opozicí

Pět miliard korun požadují školské odbory navíc na platy pracovníků ve školství oproti rozpočtu, s kterým před Sněmovnu předstoupila vláda. Přesvědčit poslance by chtěli před středečním jednáním rozpočtového výboru Sněmovny.

"Vyjednávají s námi jak odborové svazy, tak i svazy zaměstnavatelů, a myslím, že mají velké šance na to, že by těch navrhovaných pět miliard mohlo vyjít," řekl poslanec Lukáš Bartoň (Piráti).

Začátkem listopadu vláda schválila, že na platy učitelů půjde v příštím roce deset procent, z toho osm procent do tarifů a dvě procenta do pohyblivé složky na odměny. Podle odborů ale vláda na začátku roku slibovala 15 procent.

"Jestli v té Sněmovně uspějí, nebo neuspějí, je otázka, za mě ten rozpočet je maximum možného," prohlásil ministr školství Robert Plaga (ANO).

Podle školských odborářů se jednání s poslanci posunulo. Více se ale k tématu nechtěli vyjadřovat. "Pokud dokážeme nalézt peníze pro učitele, kteří si podle mého názoru zaslouží nárůst platů, musí to být za cenu, že se nebude zvyšovat schodek státního rozpočtu," řekl poslanec Jan Skopeček (ODS).

Šéfka státní kasy ale s přesuny peněz z jiných rozpočtových kapitol na platy učitelů nesouhlasí. "Určitě to nepodporujeme, včera (v pondělí - pozn. red.) to jasně padlo i na jednání tripartity, kde jsme to řekli jak zástupcům zaměstnanců, tak zástupcům zaměstnavatelů," zůstala neoblomná Alena Schillerová (za ANO). Změny odmítá i premiér Andrej Babiš (ANO).