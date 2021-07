Učitelku odsoudili za sex s žáky. Její zdůvodnění hrátek je neuvěřitelné!

Středoškolskou učitelku Carrie Wittovou z alabamského Decaturu odsoudili za sex s jejími žáky. Policie si pro ni přišla už v březnu 2016, verdikt padl v polovině letošního července. Rok a půl stráví za mřížemi, stejnou dobu veřejně prospěšnými pracemi a dalších sedm let bude v podmínce.

Wittová souložila se dvěma chlapci ve věku 17 a 18 let. Před soudem vysvětlovala, že na to měla ústavní právo, upozornil portál People. V americkém státě je totiž sex legální od 16 let. Zákon ale zároveň zakazuje pohlavní styk učitele se studentem bez ohledu na věk.

Na její stranu se postavil i jeden ze studentů, s nímž se intimně sblížila. Se zákonem prý nesouhlasí, sex s ní měl podle svých slov dobrovolně a přál si ho. "Trestáte ji příliš tvrdě," hájil ji.

Na pokus Wittové vyhnout se trestu ale soud nepřistoupil. Těsně před rozsudkem se ještě snažila sypat si popel na hlavu. "Nesmírně se za sebe stydím. Myslím si, že nikdy se za sebe nebudu stydět víc," řekla před porotou.

Za rok a půl za mřížemi a následnou podmínku může být ale nakonec ráda. Původně jí totiž hrozilo 20 let ve vězení natvrdo. Zároveň se musí přihlásit do evidence sexuálních delikventů.