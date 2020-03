Univerzita vyvinula vysoce účinné roušky! Poskytla lidem návod na šití

Původně si odborníci z Technické univerzity v Liberci chtěli ušít jen pár desítek roušek pro svou potřebu, jejich metoda se ale stala takřka převratnou a způsobila obrovskou poptávku. Pro výrobu totiž univerzita používá nanomateriál, který se svou účinností může vyrovnat i respirátorům.

Filtr z nanovláken dokáže zachytit 50 až 90 procent částic o velikosti 100 nanometrů, což přibližně odpovídá i velikosti koronaviru. Pro velký zájem univerzita zveřejnila návod, jak správně šít roušky, aby byly co nejefektivnější.

Výroba roušky



Potřebujete:

- bavlněné plátno

- nůžky

- šicí stroj (jehla a nit)

- šňůrka (tkanička, provázek, případně i gumička, ale pozor na možnost jejího zničení při vyvařování)

- případně ohebný drátek

- zavírací špendlík

Z bavlněného materiálu (o doporučené gramáži maximálně 120g/m2) vystřihněte obdélník o velikosti 44 až 46 centimetrů x 27 až 28 centimetrů. Kratší strany obdélníku založte 2,5 centimetry a prošijte dva centimetry od okraje rovným stehem. Přeložte obdélník v polovině, prošitými okraji na sebe, lícem navrch.

Kratší strany založte dva centimetry a prošijte v okraji klikatým (cik-cak) stehem, tak aby po obou kratších stranách roušky vznikly tunýlky na protažení tkaničky. Dále je možné všít drátek délky 14 cm, jehož okraje ohněte do tvaru očka pro zamezení poranění.

Do vzniklé kapsy roušky vložte na její dno drátek a prošijte cca půl centimetru od okraje rovným stehem, ale pouze mezi cik-cak švy tak, aby nedošlo k prošití tunýlků. Poté postupně jedním a druhým tunýlkem protáhněte tkaničku dlouhou zhruba 130 až 150 centimetrů pomocí zavíracího špendlíku.

Rouška je v této fázi připravená na vložení nanofiltru. Nejprve přeložte papír o velikosti A4 a odstřihněte ho z jedné kratší strany zhruba o jeden centimetr. Nanofiltr do papíru vložte tak, aby na delší straně mírně, zhruba o jeden centimetr, vystupoval. Papír s filtrem poté vlože do roušky. Přidržte přesahující nanofiltr a vytáhněte ven z roušky pouze papír.

Roušku si přes obličej uvažte tak, že uzel bude nahoře. Rukou si vytvarujte drát tak, aby vám obepínal nos. Obrazový návod na výrobu roušek od liberecké univerzity naleznete v galerii na konci článku.

Údržba roušky

Použitou roušku z obličeje sundejte tak, abyste ji drželi pouze za tkaničku. Celou i s nanofiltrem ji zhruba na 15 minut nechte vyvařit ve vařící vodě.

Po usušení vyjměte filtr a vyhoďte ho. Roušku vyžehlete z obou stran a vložte do ní další nanofiltr. Některé filtry však vyvařit nelze - v takovém případě ho před vyvařením z roušky vyjměte, vložte do mikrotenového sáčku a spolu s ním ho vyhoďte.

Získat nanovlákenný filtr však v tuto chvíli není snadné. Technická univerzita v Liberci je vyrábí na bázi polyvinyl butyralu a polyamidu 6, a přestože je výhodou dostupnost, cena i vysoká produktivita, doma si takový filtr běžně člověk nevyrobí.

Univerzita proto apeluje na firmy, které vyrábějí netkané textilie typu melt-blown, aby se zapojily do výroby. Tak by byla zajištěna kapacita pro celou Českou republiku. "Usilujeme o to, aby se po republice ustanovil standard vyměnitelných filtrů o rozměrech 15 x 20 cm, které firmy budou vyrábět," uvedl vedoucí Katedry chemie liberecké univerzity Josef Šedlbauer.

Na firmy se univerzita obrací proto, že poptávka po jejích rouškách je příliš vysoká. Nanomateriál však dodává pouze Libereckému kraji. Vyrobit dokáže pouze několik tisíc kusů denně.

O roušky projevil zájem i stát. "Návrh byl takový, že bychom dodávali tuto základní matrici a stát by materiál předal soukromé firmě, která by z ní nechala šít roušky ve svých zahraničních provozech. Tomu se samozřejmě nebráníme, limit je však v kapacitě výroby," vysvětluje rektor univerzity Miroslav Brzezina.





V následující galerii se můžete podívat na obrazový návod na výrobu roušky od Technické univerzity Liberec: