USA chystají konec zákazů cest pro Evropany. Vpustí studenty i turisty

Spojené státy se pomalu chystají otevřít své dveře turistům. Termín ještě nepadl, zatím se spekuluje o začátku června. Amerika čeká, až budou lidé v zemích, ze kterých se dnes do USA nesmí cestovat, budou lidé více proočkovaní. Cestování by pak mělo probíhat bez větších komplikací.

Zákaz cestování do Spojených států, který platí nyní pro většinu evropských zemí, by se měl podle administrativy prezidenta Bidena uvolnit během června. Vycestovat do USA tak budou moci nejen turisté, povolení ale dostanou i účastníci studijních programů a letní pracovních programů Work & Travel.

Americké ministerstvo zahraničí přidalo ve středu Českou republiku na seznam zemí, kam Američanům nedoporučuje cestovat, a to alespoň do 21. května.

Letecké společnosti se přidávají k těm, kteří požadují, aby USA hranice otevřely co nejdříve. Připravují se na zajištění veškerých podmínek, aby cestování mezi Amerikou a ostatními zeměmi proběhlo maximálně bezpečně.

Zelenou by měly dostat také studentské výměnné programy i letní program Work & Travel. Ten umožňuje studentům vysokých škol během letních prázdnin v USA pracovat a pak i cestovat.

"V tuto chvíli počítáme s tím, že americká ambasáda v Praze začne vydávat víza pro studenty koncem května. Studenti v červnu bez problémů odcestují," řekla pro TN.cz jednatelka společnosti ATEP, která zařizuje studentské pobyty.

Podle leteckých společností je důležité, aby lidé mohli do USA přicestovat už během letních měsíců. Otevření by tak nastartovalo turismus a zaplnilo oblíbené dovolenkové destinace.

