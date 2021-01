USA se bojí násilí při inauguraci. Město střeží barikády a tisíce vojáků

Už ve středu se Joe Biden oficiálně stane novým americkým prezidentem. Spojené státy ale řeší obavy z násilí, které by mohlo doprovázet slavnostní inauguraci. Bezpečnostní opatření jsou proto v hlavním městě přísnější než obvykle.

"Nikdy jsem nic takového nezažila. Aby nás zastavovaly ploty? Byla tu národní garda po útocích 11. září, ale nic se nevyrovná tomuhle. Tohle je děsivé a smutné zároveň. Nemám k tomu víc slov," popsala situaci na místě obyvatelka Washingtonu D.C.

V ulích města je 25 tisíc příslušníků národní gardy. Na inauguraci před čtyřmi lety jich dohlíželo 8 tisíc. Kapitol, kde před 14 dny rabovali Trumpovi příznivci, se proměnil ve vojenské ležení.

"Tohle by mělo být období oslav. Ale není tady ani náznak slavnostní atmosféry, která by inauguraci nového prezidenta měla doprovázet. Je to neskutečné," tvrdí jeden z místních.

Uzavřeno je pět mostů. Centrum je rozdělené do barevných zón. Do červené mohou jen ověřená vozidla. Do zelené jen lidé, kteří v oblasti žijí nebo podnikají.

Lidé se obávají toho, že ploty a policejní kontroly sice udrží protestující dál od vládních budov a památek, naženou je ale do oblastí, kde jsou rodinné domy a byty. Oproti protestům například během listopadových voleb by tak k újmě nemusely přijít hotely a kanceláře, ale právě okna, pozemky nebo fasády míst, kde lidé běžně žijí.

Trumpovi od útoku na Kapitol prudce klesá obliba. Jeho chování v posledních dnech neschvalují dvě třetiny Američanů.

Před Kapitolem se pořadatelé pokoušejí alespoň částečně o slavnostní atmosféru. Na trávníku před budovou, který byl během inaugurace v roce 2009 zaplněný téměř dvěma miliony diváků, nyní vlaje 200 tisíc vlajek. Mají symbolizovat lidi, kteří se nemohou inaugurace osobně zúčastnit.

Příznivci Bidena si slibují od jeho vstupu do Bíleho domu velké změny: