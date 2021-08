Uvízlá hlavička či hrozba uškrcení. Cestovní postýlky v testu pohořely

"Spotřebitelská organizace dTest nechala otestovat 17 modelů a objevila velké rozdíly v ceně, výbavě, ale především v kvalitě. Více než polovina testovaných postýlek nesplnila požadavky normy v oblasti bezpečnosti a odolnosti. Vzhledem k závažnosti zjištěných pochybení podal dTest podnět České obchodní inspekci (ČOI), aby zahájila šetření," informovalo sdružení v tiskové zprávě.

U některých postýlek přitom testy odhalily i závažné problémy a nedostatky. "U jednoho z testovaných modelů hrozí uvíznutí dětské hlavičky v úložné kapse nebo škrcení při zachycení oblečení o kryty rohů. Další postýlka neprošla testem stability a při zkoušce se převrhla,“ zdůraznila šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová. Zároveň připomněla, že u výrobků určených pro nejmenší může mít i drobný nedostatek potenciálně fatální následky.

Při testování se zkoumalo například to, jestli v dosahu prcků nejsou ostré hrany, malé díly či různé otvory a mezery. "Výše jmenovaná závažná pochybení test odhalil u postýlek Milly Mally Mirage a Coto Baby Samba Lux 2020. U dalších výrobků testy objevily nedostatečně chráněné zipy, k nimž se tak můžou probojovat nenechavé dětské prstíky," uvedl dTest.

Všechny postýlky obstály v tzv. testu skusu, který simuluje to, že děti často své okolí prozkoumávají nejen rukama, ale i ústy. Zato odolnost roštů byla u přibližně třetiny postýlek nevyhovující, závaží nahrazující poskakující dítě je rozlámalo celkem pětkrát. Jedna postýlka neobstála v testu stability a převrátila se.

Na závěr dTest také provedl chemickou analýzu materiálů a částí, s nimiž může prcek v postýlce přijít do přímého kontaktu. U šesti modelů dTest objevil přítomnost karcinogenní látky naftalenu. "I výrobky se sníženým hodnocením za nežádoucí látky nemusí být zdraví, nebo dokonce životu vyloženě nebezpečné. Pokud však nejsou chemické složky v daných produktech nezbytné, nemají v nich co dělat. Že to jde i bez nich, dokazují postýlky s velmi dobrým hodnocením," uzavřel dTest.

A jaké postýlky se tedy mohou pochlubit dobrými výsledky? "Mezi nejlépe hodnocené z pohledu odolnosti a stability patří například postýlky Chicco Goodnight a Hauck Dream'n Play 11," uvedl na dotaz TN.cz mluvčí dTestu Jaroslav Švehla.