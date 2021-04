V Brně zhaslo na pár hodin přes 40 tisíc lamp. Vědci měřili světelný smog

Kolik světla vlastně v noci svítí ve městech a jestli nesvítíme zbytečně moc. Na to se pokoušeli přijít vědci a odborníci v sobotu nad ránem v ulicích Brna. Asi 15 minut po půlnoci město zhaslo a rozsvítilo se až po půl čtvrté ráno.



"My jsme v Brně vypli veškeré osvětlení, to znamená 40 tisíc lamp, které máme. K tomu jsme vypli samozřejmě osvětlení všech památek,“ popsal Michal Marziniszin z Technických sítí Brno.



"Chceme snižovat světelný smog a chceme taky snižovat modré spektrum,“ tvrdí náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).



Aby byl sběr dat co nejpřesnější, zapojila se do nej i brněnská hvězdárna, která na problém světelného znečištění oblohy upozorňuje řadu let. Se světelným smogem se nepotýkají jenom profesionální astronomové. Ani běžní lidé ve městech už nemůžou na obloze vidět to, co jejich předkové.



"Vyrůstá generace lidí, kteří už vlastně neznají pohled na tu hvězdnou oblohu,“ myslí si ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.



V Brně ani v celé Evropě už není místo, kde by nebyla obloha znečištěná světlem. Do výzkumu se zapojila i vědecká obec. Kvůli přemíře světla, které svítí v noci do oken, mohou mít lidé zdravotní problémy.



"Narušuje u mnoha citlivých jedinců v podstatě jakési přirozené rytmy, tělo potřebuje regenerovat,“ popsal výzkumný pracovník z Vysokého učení technického v Brně Petr Baxant. Kvůli nočnímu osvětlení trpí i zvířata, radikálně ubylo hmyzu. To má dopady na celý potravní řetězec.



Výsledky měření budou známé za několik dní. Odborníci se ale shodují, že i když zhasneme naráz veškeré veřejné osvětlení v zemi, světelné znečištění se zmenší jen o polovinu. Tu druhou dělají lidé v domovech a soukromý sektor.



