V Česku je 6433 nakažených. Vláda upřesní první fázi uvolňování opatření

Hlavní události

- Koronavirem se v Česku nakazilo 6433 lidí, přičemž 169 z nich zemřelo a 972 se uzdravilo



- Aktualizované mapy počtu nakažených v krajích a okresech ČR najdete na konci článku



- Od čtvrtka mohou otcové k porodu, musí mít ale chirurgickou ochrannou roušku, teplotu nižší než 37 stupňů a nevykazovat příznaky Covid-19



- OSVČ od státu dostanou další pomoc, za květen by měli dostat 15 tisíc, řekl deníku Právo premiér Andrej Babiš (ANO)



- V pátek se sejde vláda, která představí konkrétní podobu první fáze uvolňování opatření začínající v pondělí 20. dubna



- Po víkendu se otevřou například autobazary a farmářské trhy, umožní řemesla s provozovnou a svatby do 10 lidí, vysokoškoláci budou moct chodit na zkoušky či individuální konzultace



- Podle epidemiologa Romana Prymuly by Češi v létě mohli jet na dovolenou do Chorvatska nebo na Slovensko, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) to však odmítá



- Ve světě se koronavirem nakazilo už 2,2 milionu lidí. Počet států, které v počtu případů překonaly Čínu, je šest - Spojené státy, Španělsko, Itálie, Francie, Německo a Velká Británie

Na mimořádném pátečním jednání se vláda zaměří mimo jiné na konkrétní podobu první fáze uvolňování opatření, která Česko čeká už na začátku příštího týdne. V pondělí 20. dubna se budou moci otevřít autobazary a autosalony, provozovny řemeslníků a farmářské trhy.

On-line reportáž ON-LINE REPORTÁŽ: Boj s Covid-19 Odborníci na infekční choroby se obávají druhé vlny epidemie Covid-19 vzhledem ke zkušenostem s pandemiemi chřipek. Čína uznala nesrovnalosti v počtech nakažených a obětech koronaviru ve městě Wu-chan. Důvodem podle úředníků je, že v počáteční fázi epidemie mnoho lidí umíralo doma a nebyly o nich údaje. Během největšího rozmachu epidemie se zdravotníci zaměřovali především na léčbu a hlásili údaje se zpožděním nebo na to dokonce úplně zapomněli. Aktualizovaný počet nakažených ve Wu-chanu tak činí 50 333, mrtvých je 3869. Počet obětí se tak ve městě navýšil o 1290. Premiér Andrej Babiš pro Deník právo řekl, že chce další pomoc pro OSVČ. K aktuálnímu jednorázovému příspěvku 25 tisíc korun by měli za květen dostat dalších 15 tisíc. Jak to bude v červnu, se uvidí podle vývoje situace.

Dále se budou moci uskutečnit svatby do 10 lidí a zkoušky či individuální konzultace na vysokých školách. Plán rozvolňování opatření vláda představila v úterý, proběhnout má v pěti fázích od 20. dubna do 8. června. Tiskovou konferenci po skončení zasedání můžete sledovat ŽIVĚ na webu TN.cz. Plánovaný začátek je v 15:00 hodin, může se však posunout v závislosti na délce jednání.

Další pomoc pro OSVČ

Premiér Andrej Babiš chce další pomoc pro OSVČ. K jednorázovému příspěvku 25 tisíc korun by měly za květen dostat 15 tisíc korun, řekl deníku Právo. V případě potřeby je podle něj vláda připravená na poskytnutí finanční pomoci i v červnu. To záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace v květnu.

Hádky o letní dovolenou

Nejasný osud mají letní dovolené vzhledem k zákazu vycestování. Od tohoto týdne za hranice mohou vyrazit lidé z pracovních důvodů, či kvůli návštěvě rodiny nebo lékaře. Uvolnění opatření dovolené zatím nezahrnuje. A možná ani zahrnovat nebude.

Epidemiolog Roman Prymula ve čtvrtek sice připustil, že je možné, že Češi budou moct za příznivého vývoje situace vyrazit v létě například na Slovensko nebo do Chorvatska, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to ale odmítá. Podle něj to zatím nepřipadá v úvahu. "Nevíme, jak se situace bude vyvíjet zejména v ostatních zemích. Můžeme predikovat situaci u nás, ale pokud jde o ostatní země, tam vůbec," řekl ministr.

Koronavirus v zahraničí

Ve světě se koronavirem nakazilo zhruba 2,2 milionu lidí a přes 145 tisíc jich nemoci podlehlo. Ve Spojených státech, které jsou nejpostiženější zemí na světě, se počet infikovaných blíží 700 tisícům. Prezident Donald Trump už přesto představil plán pro uvolňování opatření, který představuje jakési doporučení pro jednotlivé státy. Je rozdělený do tří fází, přičemž v první je cílem zajistit trvalý pokles nových případů během 14 dní.

Opatření uvolňují i další státy, které patří mezi nejzasaženější na světě. Mezi nimi Španělsko, Itálie nebo třeba sousední Německo. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn řekl, že k opětovnému otevření obchodů a umožnění běžných činností dojde postupně. Země ale podle něj nebude stejná jako dříve.

Přestože Čína z pandemie podle oficiálních čísel vyšla nadmíru dobře, její ekonomika zažívá nejhorší období za několik desetiletí. V důsledku karantén a zastavení výroby zaznamenala hluboký hospodářský propad. Oproti loňskému prvnímu čtvrtletí její ekonomika klesla o 6,8 %.

Počet nakažených v krajích ČR

Počet nakažených v okresech ČR

Lékaři mají pomocí testů ukončovat lidem 14denní karanténu. Více informací zjistíte v reportáži TV Nova: