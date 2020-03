V Česku platí nouzový stav. Znovu se sejde Bezpečnostní rada státu

Od pátečních 6 hodin ráno platí v Česku zákaz vstupu na uzavřená sportoviště, do bazénů, wellness zařízení, ale také knihoven nebo zábavních center. Nouzový stav, který vláda vyhlásila ve čtvrtek ve 14 hodin, bude platit po dobu 30 dnů. Počet nakažených koronavirem v České republice stoupl na 117. Bezpečnostní rada státu se znovu sejde. Tisková konference je plánovaná na 9 hodin ráno.

+ Znovu se sejde Bezpečnostní rada státu



+ Vláda vyhlásila v Česku nouzový stav s platností na 30 dnů

+ Od 6:00 jsou zavřené všechny stravovací podniky v obchodních centrech s plochou nad 5000 metrů čtverečních



+ Od 6:00 je zakázán vstup do bazénů, sportovišť, knihoven, zábavních center aj.



+ V době mezi 20:00 a 6:00 musí být stravovací podniky zavřené pro veřejnost



+ Češi nesmí vycestovat do rizikových oblastí, výjimkám Jan Hamáček udělí zvláštní povolení



+ Policie bude dohlížet na dodržování karantény, "hříšníkům" hrozí až 3milionová sankce



+ Žena kanadského premiéra Justina Trudeaua má koronavirus

Bezpečnostní rada státu se v pátek ráno znovu sejde. Tisková konference je plánovaná na 9 hodin. Budeme ji přenášet ŽIVĚ.

Vláda na tiskovce představí případná nová opatření a rozhodnutí v boji s koronavirem a přiblíží aktuální počty nakažených v Česku.

V Asii se situace zlepšuje, nakažení se uzdravují. To platí pro Čínu i Japonsko. Zlepšení zaznamenali také odborníci v Jižní Koreji.

On-line reportáž Boj s koronavirem Indie oznámila první úmrtí na koronavirus. Nemoci podlehl 76letý muž, který navštívil Saúdskou Arábii. Indie nyní zpřísňuje bezpečnostní opatření, cizinci ze Srí Lanky, Jižní Koreje, Itálie a Íránu budou posláni do karanténních center na povinnou 14denní izolaci. Metro Manila na Filipínách pozastavuje veškerou pozemní, námořní a leteckou dopravu v oblasti regionu hlavního města. Ve vlaku do Pardubic mělo podle informací TN.CZ být zhruba 50 cestujících. Ve které části vlaku seděli nemocní Italové není jisté. Hasiči kontrolují všechny přítomné. Na nástupišti čeká sanitka, která zřejmě cestující odveze do pardubické nemocnice na infekční oddělení. erstv sla ke koronaviru. Vyetili jsme celkem 2353 vzork, z toho bylo 117 pozitivnch, testuje 18 laborato. V noci piel jeden pozitivn ppad z Jihomoravskho kraje. Doporuuji sledovat https://t.co/3mbH9UJyt1. Dal aktualizace bude ve 14 hodin. — Adam Vojtch (@adamvojtechano) March 13, 2020

Počet nakažených v Česku stoupl na 117. Informovalo o tom na twitteru ministerstvo zdravotnictví.

Aktuln ke #COVID19 v R: Z celkovho potu 2353 otestovanch je v tuto chvli 117 pozitivnch pacient. Alespo jeden ppad u m kad kraj, nejvce je jich pitom v Praze, Stedoeskm a steckm kraji. Dal informace najdete nov na: https://t.co/ZtTgQPkpgx — Ministerstvo zdravotnictv (@ZdravkoOnline) March 13, 2020

S platností od pátečního dne lidé již nenavštíví žádné hudební, divadelní, filmové nebo sportovní akce. Zákaz se týká i výstav, poutí a trhů, postihl všechna místa, kde se pohybuje více než 30 lidí najednou. Od pátku také platí povinnost pro majitele stravovacích podniků. Ti nově musí svou provozovnu zavřít v čase 20:00 až 6:00.

Od pátečních 6:00 jsou uzavřeny veškeré restaurace a stravovací provozovny v nákupních centrech s plochou nad 5000 metrů čtverečních. Od šesti hodin ráno také platí zákaz vstupu na uzavřená sportoviště a bazény, wellness zařízení, knihovny a zábavní centra.

Provozovatelé restauračních podniků se bojí o svou budoucnost. Podívejte se na reportáž TV NOVA:

Vláda Čechům zakázala vycestovat do jakékoli z rizikových oblastí, do kterých patří Itálie, Rakousko, Německo, Čína, Írán, Jižní Korea, Španělsko, Francie, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemí, Belgie, Dánsko a Velká Británie. "Porušení zákona v krizovém režimu je trestný čin," řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček.

Výjimku k vycestování dostanou řidiči kamionů, vlakové čety a posádky letadel, ti k tomuto účelu dostanou od Jana Hamáčka speciální povolení k překročení hranice. Čechům v zahraničí vláda umožní návrat do země, budou však muset do okamžité preventivní karantény. Cizinci, kteří přicházejí z některé z rizikových oblastí, do Česka nesmí vstoupit. Výjimka platí pouze pro ty občany cizích států, kteří mají na území Česka dlouhodobý pobyt.

Na hranicích s Rakouskem a Německem bude otevřeno 11 vybraných přechodů, kde bude možné hranici překročit. Do hlídání hraničních přechodů se zapojí i armáda. Policisté budou také kontrolovat lidi, kteří byli umístěni do izolace, jestli dodržují karanténu. V případě jejího porušení hrozí pokuta až 3 miliony korun.

Podívejte se, které hraniční přechody zůstanou otevřené, v reportáži TV NOVA:

Koronavirus se rozšířil už do 127 zemí světa. Počet obětí se blíží hranici 5 tisíc. Nákazou onemocněla také manželka kanadského premiéra Justina Trudeaua Sophie. Premiérův mluvčí o tom ve čtvrtek informoval na twitteru. Trudeauův stav je prý dobrý a nemá žádné příznaky nemoci, zůstane však v preventivní 14denní karanténě.

Další země se rozhodly uzavřít školy, k opatření se přidalo Portugalsko, kde opatření bude trvat nejméně do 9. dubna.

Lékaři krok za krokem radí, co dělat, pokud máte příznaky koronaviru: