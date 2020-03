V Česku se zvedla vlna solidarity se zdravotníky, pomoci můžete i vy

V Česku se zvedla obrovská vlna solidarity se zdravotníky, kteří v současné situaci patří mezi nejvytíženější povolání. Řada firem se rozhodla jim práci alespoň trochu usnadnit a nabídla jim pomoc. Fakultní nemoce Motol proto spouští projekt na pomoc nemocnicím, do kterého se mohou zapojit i další firmy. I jednotlivci však mají možnost zdravotníky podpořit.

Lékaři, zdravotní sestry, sanitáři i další nemocniční personál stojí v první linii v boji s epidemií koronaviru. Jejich pracovní nasazení je obrovské - potýkají se s únavou, psychickým i fyzickým vyčerpáním. V nemocnicích tráví celé dny a často nemají čas si odpočinout či se v klidu najíst a napít.

Jejich úsilí však naštěstí není ostatním lhostejné. Současná situace přiměla řadu firem pomoci zdravotníkům a usnadnit jim alespoň trochu jejich práci. Nejčastěji se zapojují společnosti z oboru gastronomie, nejen ony však pomáhají.

"Jsme opravdu velmi překvapeni, kolik firem nabídlo svou pomoc - od různých darů, rozmanitých dobrot, květin, kávovarů, látkových roušek pro zaměstnance na cestu domů až po nabídku personálního posílení," uvedl ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík.

"Musím přiznat, že nás to mile zaskočilo a asi by nebylo správné "syslit" si všechnu tu pomoc jen v naší nemocnici. Jsme jedno zdravotnictví, máme teď všichni stejného covidového nepřítele," dodal. Vedení motolské nemocnice proto přišlo s myšlenkou založit web pomocnemocnicim.cz, kde se firmy dozvědí, co nemocnice aktuálně potřebují a jak mohou konkrétně pomoci.

"Určitě bychom rádi do této iniciativy zpočátku zapojili i další pražské nemocnice. A chtěl bych poděkovat i prvním partnerům, společnostem Coca-Cola, Tchibo, Košík, Billa, Haribo, Top-obaly.cz nebo McCann. Je to od nich opravdu velmi vstřícné gesto," vyjádřil se Ludvík.

Z logistických důvodů se do projektu mohou momentálně zapojit pouze firmy. I jednotliví lidé však mají možnost nemocnici pomoci. Pro tuto příležitost má FN Motol transparentní účet, na který lidé mohou posílat libovolnou částku. Z těchto finančních příspěvků bude nemocnice nakupovat potřebné věci, které jí chybí.

Číslo transparentního účtu je 50008-17937051/0710, variabilní symbol 210017. Do poznámky můžete napsat heslo "COVID".

Prvním pracovištěm, kam od pátku firmy jako je Coca-Cola či Košík.cz budou dodávat jídlo a další občerstvení, je právě motolská nemocnice, kde je nově k dispozici dvacet lůžek s plicní ventilací pro nejtěžší případy onemocnění koronavirem. Chod oddělení bude zajišťovat 240 zdravotníků.

V Uničově na Olomoucku, kde platí karanténa pro celé město, mají lidé už ponorkovou nemoc. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: