Volby by vyhrála koalice Pirátů a STAN. Hnutí ANO je druhé a ztrácí

I v dubnovém volebním průzkumu agentury Median by první místo v Poslanecké sněmovně získala koalice Pirátů a STAN. Stejný zisk si i nadále drží také koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), která by skončila třetí. Naopak Hnutí ANO, pod vedením současného premiéra Andreje Babiše, stále oslabuje. ČSSD mírně posílila a zvýšila tak svoji naději na vstup do sněmovny.

Podle průzkumu agentury Median by volby nevyhrálo hnutí ANO. To pokračuje v sestupném trendu a oproti březnovým 24,5 procentům by v květnu získalo pouze 21 %. Koalice Pirátů a STAN si naopak stále drží vedení s 27,5 % a posiluje. Preference se nezměnily ani u koalice SPOLU, která by skončila třetí se 17 %.

Změna nastala u SPD v čele s Tomio Okamurou, která mírně posiluje s 11,5 %. Naději získala také ČSSD s 6,5 %, které oproti březnovému průzkumu posílila a má šanci na vstup do sněmovny. V březnovém průzkumu měla sociální demokracie 4,5 %, a to by straně k vstupu do sněmovny nestačilo.



Ve volebním modelu se také objevila nová politická strana Přísaha Roberta Šlechty, které průzkum přisuzuje 3 % hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny čekají Česko na podzim, konkrétně 8. a 9. října.

