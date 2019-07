V popelnici v Karviné nejspíš leželo mrtvé dítě, policie mlčí!

"V tuto chvíli vám mohu říct pouze to, že prověřujeme násilný trestný čin. Další informace v tuto chvíli nebudeme poskytovat," řekl na dotaz TN.cz pouze stručně ve středu dopoledne policejní mluvčí Petr Směták.

Podle informací TV Nova a svědků se policisté sjeli do Holubovy ulice v Karviné v úterý večer. Nejprve prý kolem půl deváté dorazilo jedno hlídkové auto. Policista vystoupil, nahlédl do jedné z popelnic a okamžitě se vrátil zpátky do auta.

Posléze prý dorazili další policisté a také hasiči, kteří kolem popelnic postavili stěny. "Dlouho do noci se tam svítilo a nikoho tam nepouštěli," popsal svědek.

Pokud se potvrdí, že v popelnici opravdu leželo mrtvé miminko, jde o tragédii. Ta může být o to větší, že necelé dva kilometry daleko je babybox.

Navíc v nedalekém Havířově v babyboxu tento týden někdo odložil několikaměsíčního chlapečka. Dostal jméno Tomáš.