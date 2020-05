V Praze havarovalo taxi, kterým měl jet ministr Petříček. Řidič zemřel

V noci na středu v Nuselské ulici v Praze havarovalo taxi, kterým měl cestovat ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Řidič narazil do zaparkovaného auta zřejmě poté, co mu selhalo srdce. Na místě zemřel. Ministr by měl být v pořádku.