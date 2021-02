Vakcínu, kterou senioři nechtějí, mají teď přednostně dostávat učitelé

Učitelé a další pracovníci škol rozšíří skupinu lidí, kteří se budou moci od března registrovat k očkování proti covidu-19. Skupinu lidí starších 70 let, o jejichž vakcinaci od 1. března už vláda rozhodla, tak rozšíří lidé, kteří budou v nejtěsnějším kontaktu se školáky a studenty poté, co vláda začne obnovovat výuku ve školách.

K registraci na očkování proti viru SARS-CoV-2 se budou moci za pár dnů registrovat také pedagogové. Potvrdila to TN.cz mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Neupřesnila ale ani časový harmonogram, ani to, o které pedagogy přesně půjde. "Detaily se v této chvíli finalizují," zdůraznila ve čtvrtek odpoledne.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) přitom už dříve řekl, že ze zhruba 200 tisíc pedagogů v ČR by se měli nechat očkovat nejprve učitelé mateřských a speciálních škol. Tedy pracovníci těch zařízení, kde prezenční výuka pokračuje bez přerušení. Teprve pak by přišli na řadu další učitelé.

Od pondělí 1. března by se měli do škol vrátit žáci 9. ročníků základních škol a maturanti. Až později chce vláda zrušit distanční výuku i dalším školákům a studentům. Rozhodnutí o tom ale zatím nepadlo, vše se bude odvíjet od toho, jestli stát včas zajistí dostatek antigenních testů na koronavirus. Ty by měli žáci i studenti podstupovat několikrát týdně.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) připustil, že úvahy o přednostním očkování pedagogů souvisejí s tím, že mnoho seniorů odmítá očkovací látku firmy AstraZeneca. Některé země ji totiž pro starší lidi nedoporučily, protože v klinických zkouškách nebyla testována na dostatečném množství seniorů.

Nicméně Evropská léková agentura, a tedy ani Státní ústav pro kontrolu léčiv žádné věkové omezení u této vakcíny určené dospělým nestanovily. Lze ji používat neomezeně bez horní věkové hranice, pokud to zdravotní stav seniora dovolí.



