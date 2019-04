Ve Venezuele vypukl pokus o převrat! Minimálně 52 zraněných

Napětí ve Venezuele eskaluje, v úterý v ulicích hlavního města Caracas vypukly násilné nepokoje. Akci spustil vůdce opozice a samozvaný prezident Juan Guaidó, který vyzval obyvatelstvo ke svržení prezidenta Madura.

Ve městě se střetli jeho stoupenci s vojenskými vozidly. Demonstranti házeli kameny, ozbrojené složky proti nim ale použily slzný plyn a vodní děla. Televizní kamery také zachytily okamžik, kdy do davu lidí vjel obrněný vůz.

Zraněných při protestech přibývá. Televize CNN uvádí s odvoláním na zdravotní středisko Salud Chacao miminimálně 52 zraněných, kteří byli převezeni do nemocnice v Caracasu.

10,000s of people out on the streets in #Venezuela pic.twitter.com/YUPNsb3KdW

Guaidó se objevil ve videu po boku vojáků a prohlásil, že má jejich podporu. Maduro ale popírá, že by armáda stála za jeho protivníkem. Tento výrok podpořil i venezuelský ministr obrany, který v televizi zdůraznil, že armáda je loajální oficiálnímu prezidentovi.

Guaidó si však stojí za tím, že má na své straně velkou část armády včetně některých vrchních velitelů. Odmítl ale zveřejnit jejich jména.

Nepokoje v ulicích hlavního města jsou vyvrcholením krize, která ve Venezuele odstartovala v roce 2014. Od té doby emigrovaly miliony lidí, další desítky milionů, které zůstaly, sužovala několik let hyperinflace, nedostatek léků, potravin, elektřiny a pracovních míst.

#Venezuela #Caracas huge crowds and military in support of interim president Juan Guaido in the streets now...#30Abr

