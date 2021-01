Dobrá zpráva! Zmutovaný koronavirus má silného soupeře

Společnost Pfizer se spojila s vědci z texaské univerzity, aby zjistili, jestli nová mutace může ovlivnit účinnost vakcíny. Během rozsáhlé studie vědci využili vzorky krve od 20 lidí, kteří dostali vakcínu. Protilátky vakcín v testech úspěšně odrazily virus, píše AP News.



"Je to výborné zjištění. Lidé z této mutace tak nemusejí mít strach," uvedl vědec Philip Dormitzer. Studie dále zjistila, že vakcína podle všeho funguje i proti dalším 15 koronavirovým mutacím. Výzkum je zatím ale jen předběžný. Nicméně vědci z celého světa nyní provádějí výzkum s různými vakcínami, aby zjistili, jestli i ty zabírají na další mutace virů.



Dormitzer také uvedl, že pokud virus zmutuje do dalších podob, úprava vakcíny by neměla být obtížná. Stejně jak se to děje v případě úpravy vakcíny proti novým mutacím chřipky. Vakcína je vyrobena z části virového genetického kódu, kterou lze snadno "přepínat". Viry mutují, jelikož neustále procházejí drobnými změnami, když přecházejí z člověka na člověka.

