Velká numerologická předpověď: Tohle prozradila čísla o roku 2021

Rok 2021 se ponese v duchu svobody, pokroku a změny. Také bude vzbuzovat v lidech potřebu osvobodit se od závislostí, omezení a stereotypů. Na každého z nás v tomto roce čeká jedna či více křižovatek, kdy se budeme muset rozhodnout o své budoucí existenci. Podívejte se, co nás podle numeroložky Lenky Lippertové Suchardové čeká.

Součet čísel roku 2021: 2 + 0 + 2 + 1 = 5, udává číslo roku pět. Pětka je číslo nestálé, svobodomyslné, netrpělivé, dobrodružné, energické, odvážné a otevřené pokroku i změnám. Nečekejte proto stálost a fungování zaběhlých rituálů či systému, ale spíše se připravte na neustálé změny všude kolem vás.

"Některé z těchto změn budou úžasné, ale jiné se vás mohou bolestivě dotknout, protože se může jednat o změnu nechtěnou, ztrátu, nemoc či tíživou situaci," popisuje numeroložka. Mnohé z těchto událostí budou mít svůj hlubší důvod, přičemž se zvýší intenzita smyslového vnímání a rozlišovací schopnosti.

Kvůli neustále se měnícímu harmonogramu i plánům bude vaše psychika pořád ve střehu, napnutá a často unavená. A stejně tak i tělo. Proto je důležité o své tělo lépe pečovat. "Najděte si více času, který budete trávit mimo město. Vyjděte si do přírody nebo alespoň do parku," radí Lippertová Suchardová.

V tomto roce bude důležité respektovat a mít trpělivost se všemi lidmi. Respektujte názory jiných, i když s nimi nesouhlasíte. Důvěřujte vlastním instinktům a nechte se jimi vést. Zároveň si chraňte své soukromí, své plány ani intimnosti nikomu neprozrazujte. Ve vašem okolí může být někdo, komu dáváte plnou důvěru, ale je možné, že informace zneužívá.

Všichni se stanou citlivější a lidé by měli dojít do svého vnitřního světa a pochopit konkrétní emocionální pochody. Abyste předešli zklamání, raději v tomto roce neočekávejte nic trvalého. A na co si dát ve vztahu pozor? Na jedné straně na stagnaci a rutinu. A naopak na straně druhé na přemíru chtění, netolerance, perfekcionismu a nebezpečných zkušeností či zneužívání situací.

V tomto roce máte obrovskou příležitost změnit svůj život k lepšímu. Záleží na každém z vás, jak toho využijete. Šanci máte všichni. "Je třeba přehodnotit, co je pro váš život důležitější jestli hromadění peněz nebo rodinné zázemí, moc nebo vřelé objetí, palác nebo útulný domov, sociální sítě nebo povídání si s nejbližšími, auto nebo zdravé nohy," upozorňuje numeroložka.