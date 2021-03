Vláda chce lockdown dalších 30 dnů! Opatření by ale mohla skončit dřív

Vláda v pondělí zřejmě požádá o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy zhruba do konce dubna. V páteční Snídani s Novou to sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). Zároveň nevyloučil, že by první vlna rozvolnění mohla přijít dřív.

Situace se ohledně covidu-19 v České republice zásadně nezlepšila, proto jsou změny v protiepidemických opatřeních minimální. Ve Snídani s Novou to prohlásil premiér Andrej Babiš. Podle něj vláda zřejmě požádá o prodloužení nouzového stavu o další měsíc, aktuálně lockdown platí do 28. března. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek prohlásil, že by nouzový stav mohl skončit už po Velikonocích.

Jednat o prodloužení nouzového stavu mají ministři v pondělí. "Vláda, myslím si, požádá o 30 dnů, jestli to budeme potřebovat na opatření, uvidíme,“ sdělil premiér. Podle něj je v současné době důležité v nouzovém režimu pokračovat. "Všichni si přejeme, abychom to zvládli a byl to poslední lockdown,“ dodal.

Premiér Andrej Babiš ve Snídani s Novou zmínil i očkování, které by podle něj nemocnice měly více propagovat. A premiérovi pokládali otázky přes facebook Snídaně s Novou a TN.CZ i diváci. Přišlo přes dva tisíce dotazů a jeden se týkal také cestování mimo okresy. Tazatelku zajímalo, kdy se uvidí s manželem, který bydlí v jiném okrese. "Doufám, že hned po Velikonocích bude situace taková, že omezení přestane,“ reagoval Babiš.

Premiér okomentoval i to, kdy by se měly otevřít obchody. "Přál bych si, aby to bylo co nejdřív,“ reagoval premiér s tím, že prioritou jsou nyní děti, které se musí vrátit do škol.

Jak hodnotí čtvrteční rozhodnutí vlády předseda Pirátů Ivan Bartoš a jak by krizi řešil sám? Podívejte se na rozhovor: