Vláda prodloužila omezení volného pohybu. PŘEHLED OPATŘENÍ

Opatření, které vláda vydala ve stavu nouze, se prodlužují do 1. dubna. Očekávanou větou zahájil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) brífink po dalším jednání vlády. Původní zákaz měl přitom skončit v úterý 24. března v šest hodin ráno. Neustále přibývající počet nakažených v Česku, který již překročil 1200 případů, ale vládu přinutil datum ukončení posunout.

Prodloužení všech opatření znamená i nadále omezení volného pohybu osob. Do stejného data zůstanou zavřené také obchody nebo restaurace. Veřejné úřady budou stále otevřeny pouze dva dny v týdnu pokaždé na tři hodiny a budou nabízet jen omezené služby.

Pendlerům dala vláda na výběr. Mohou buď zůstat v České republice a nepracovat, nebo si najdou ubytování v zahraničí a bude jim umožněno pokračovat v práci.

"Po návratu budou pendleři ale muset počítat se čtrnáctidenní karanténou,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Opatření se podle něho netýká pendlerů v Polsku a na Slovensku. Na hranicích tam režim zůstane stejný, epideme v těchto zemích není tak silná.

Vyhrazené hodiny v obchodech pro lidi nad 65 let se potřetí mění, nejnověji budou v obchodech nad 500 metrů čtverečních od 8:00 do 10:00. V menších provozovnách omezení platit nebude.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) navrhla novelu zákona o státním rozpočtu. Kvůli ekonomickým dopadům šíření koronaviru plánuje zvýšit schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

"Je to hrubý odhad, nevíme jak dlouho bude tento stav trvat,“ vysvětlila Schillerová, která také v úterý požádá Evropskou komisi o povolení osvobodit od cla a daní zdravotnický materiál, který by kvůli tomu mohl zlevnit.

Podnikatelům je pozastavena povinnost evidovat tržby (EET) po dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Tržby nemusí evidovat a nebudou nijak kontrolováni.

"Nově evidující podnikatele nemusí na finanční úřad pro registraci, stávající nemusí řešit technickou podporu či aktualizaci certifikátu," řekla Schillerová.

Ministr Karel Havlíček (za ANO) po jednání vlády oznámil, že se živnostníkům odpouští zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Ošetřovné pro živnostníky bude bez omezení věku dítěte.

"Stát letos odpustí každému živnostníkovi na zálohách na sociálním a zdravotním pojištění celkem téměř 30 tisíc korun," řekl Havlíček.

Živnostníkům by měl také stát odpustit zálohy na důchodové pojištění v rozmezí března až srpna. Zákon jde zítra k projednání do sněmovny.

"Rozpočet to vyjde na 15 miliard," zmínila ministryně sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD)."

Prominuty pak budou zálohy na dani z příjmu pro fyzické a právní osoby k 15. červnu. Rovněž různé sankce a pokuty za pozdní podání daňového přiznání se v nastalé době dočkají odpustku.

Maturity by mohly začít 21 dní poté, co se znovu otevřou školy, příjímací zkoušky dva týdny po jejím znovuotevření. Pokud ale škola nezačne do 1. června, mohly by je nahradit výsledky z posledních ročníků.

Podívejte se na záznam z dnešní tiskové konference: