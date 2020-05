Vláda projednává povinnost nošení roušek. Češi mají v této otázce jasno

Tisková konference po jednání vlády, které začalo ve 14 hodin, je naplánovaná na 16. hodinu, sledovat ji budete moci živě na TN.cz.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ještě před jednáním vlády v České televizi uvedl, že roušky by lidé za určitých podmínek nemuseli povinně nosit od 25. května. Bude však podle něj velmi důležité dodržovat rozestupy minimálně dva metry.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v neděli uvedli, že roušky bychom už od června mohli nosit pouze v uzavřených prostorách, například v obchodech nebo MHD. Venku by už povinné být nemusely.

"Roušky by se od června měly dál povinně nosit v uzavřených prostorách, třeba v MHD, práci, obchodu nebo v kině. Venku dobrovolně, ale doporučuji chovat se tak, ať neohrožujeme ostatní, takže mezi lidmi si ji vždy raději nasadit,“ napsal na svůj twitter Hamáček.

O dalších pravidlech pro nošení roušek by v pondělí měla snad definitivně rozhodnout vláda. Podle Babiše však poslední slovo budou mít epidemiologové. "Nejsme to my, kdo rozhodne. Ale když jde na ulici rodina, tak asi nemá smysl, aby měli povinně roušky,“ uvedl v televizi Prima.

Ještě na čtvrteční tiskové konferenci však ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) informoval o tom, že k sundání roušek by mohlo dojít až v půlce června.

V otázce povinného nošení roušek mají Češi jasno. Podle ankety redakce TN.cz hlasovalo nejvíce čtenářů pro to, aby se roušky i nadále nosily, avšak pouze v obchodech nebo MHD. Pro tuto variantu bylo přibližně 68 % hlasujících.

Pro úplné zrušení tohoto opatření hlasovalo 21 % obyvatel Česka. Zbylých 11 % hlasujících je pro to, aby se roušky nosily povinně všude na veřejnosti i nadále.

Členové Ústředního krizového štábu nejsou schopní se shodnout v otázce nošení roušek. Více v následující reportáži: