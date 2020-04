PŘEHLED: Vláda schválila výjimky z nošení roušek a další opatření

Nová opatření schválila vláda na svém čtvrtečním jednání. Do kultury půjde více peněz. Hejmani budou mít více pravomocí v umisťování pracovních sil, výjimky z nošení roušek začnou platit pro další skupiny obyvatel. Velikonoční mše bude možné sledovat pouze přes televizní přenos.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na čtvrteční vládní tiskové konferenci představil výjimky z nošení roušek, které nyní platí jen pro děti do dvou let a řidiče samostatně jedoucí v autech. “Výjimku rozšiřujeme pro všechny členy domácnosti jedoucí v jednom autě, dále pak pro osoby s poruchou autistického spektra a pro řidiče ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině,“ popsal.

Nouzový režim potrvá do 30. dubna. Úřady se otevřou až 20. dubna, zdravotníci budou moci pobírat dovolenou i v době nouzového stavu. Na kulturu vyhradila vláda dalších 1,075 miliardy korun. Peníze jsou připravené také pro regionální divadla, aby jejich soubory nemusely propoštět členy a nedošlo k jejich devastaci, upřesnil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Koronavirus ns nedostane. Tento tden cvime s letovody ze Star Boleslavi. Pod dohledem instruktor Jany Vilmov a Luke Zapletala si dnes zacvime vlee, ale zase takov lehro to nebude. Steme vzdun prostor a tak vai fyzickou kondici.#spolutozvladneme. pic.twitter.com/jr13pLNtrN — Armda R (@ArmadaTweetuje) April 9, 2020

Týmy ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva připraví plán ohledně otevírání dalších obchodů a prodejen. To by mělo začít příští týden. “Nepůjdeme cestou jak v zahraničí, kde je členění podle oborů, ale budeme členit podle rozlohy v metrech čtverečných,“ upřesnil ministr Karel Havlíček (za ANO). Kurzarbeit by se měl podle Havlíčka spusti příští měsíc.

Havlíček také informoval o znovuobnovení Národní ekonomické rada vlády (NERV). Zasednou tam jak ekonomové, tak sociologové a výzkumníci. Týmy fungují už několik týdnů.

Doasn tak promjme sprvn poplatky u vydvn potvrzen o bezdlunosti nebo o stavu osobnho daovho tu, kter lidem vystavuje Finann sprva nebo celnci. Toto prominut bude trvat do 31. 7. — Alena Schillerov (@alenaschillerov) April 9, 2020

Vláda dala širší pravomoci hejtmanům ohledně umisťování studentů a žáků zdravotnických zařízení. “Pracovní povinnost nadále platí,“ prohlásil Vojtěch. Pro zaměstnance krajských hygienických stanic uvolnila vláda 165 milionů na mimořádné odměny.

“O Velikonocích nebudou standardní bohoslužby, budou přenášeny televizí, poběží v minimalistických podmínkách za striktních opatření,“ řekl epidemiolog Roman Prymula na konferenci.

Výběrové řízení na ředitele Národní galerie se nebude odkládat, informoval Zaorálek. "Od 15. dubna jsme zahájili lhůtu na přijímání přihlášek, inzerát bude po Velikonocích zveřejněn, lhůta na přihlášky potrvá asi dva měsíce," doplnil Zaorálek.