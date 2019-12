Minimální mzda vzroste, polepší si i hasiči a policisté! PŘEHLED

Nyní je minimální mzda na 13 350 korunách měsíčně. Odbory chtěly, aby poskočila o 1 650 korun, zaměstnavatelé naopak horovali za nárůst o 700 korun.

Vládní koalice nakonec zvolila kompromis a kývla na minimální mzdu vyšší o 1250 korun. "Růst mezd je pro Česko zásadní. Podhodnocování ceny práce totiž oslabuje schopnost lidí žít na slušné úrovni a vede ke zvyšování výdajů státu na sociální dávky,“ má jasno ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Ta zároveň uvedla, že zvýšení minimální mzdy by mělo přinést do státní kasy na sociálním pojištění navíc 892 milionů korun za rok, příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba 382 milionů.

Polepšit si mají i policisté a hasiči:

Zaměstnavatelé podle resortu kvůli zvýšení minimální mzdy vydají o necelé čtyři miliardy korun ročně víc. "Minimální mzda podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Jedná se o mzdu nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin," doplnilo ministerstvo.

1. skupina prací



Patří sem profese jako pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka nebo doručovatel zásilek či nosič zavazadel.

Měsíční mzda od ledna 2019: 13 350 Kč

Hodinová mzda od ledna 2019: 79,80 Kč

Měsíční mzda od ledna 2020: 14 600 Kč

Hodinová mzda od ledna 2020: 87,30 Kč





2. skupina prací



Patří sem profese jako kopáč, lešenář do 10 metrů, sanitář, pokojská, trafikant nebo asfaltér.

Měsíční mzda od ledna 2019: 14 740 Kč

Hodinová mzda od ledna 2019: 88,10 Kč

Měsíční mzda od ledna 2020: 16 100 Kč

Hodinová mzda od ledna 2020: 96,30 Kč

3. skupina prací



Jde o profese jako zedník, klempíř, instalatér a topenář, číšník, barman nebo holič a kadeřník.

Měsíční mzda od ledna 2019: 16 280 Kč

Hodinová mzda od ledna 2019: 97,30 Kč

Měsíční mzda od ledna 2020: 17 800 Kč

Hodinová mzda od ledna 2020: 106,40 Kč

4. skupina prací



Jedná se i profese jako všeobecná zdravotní sestra, porodní asistentka, průvodce s tlumočením, kuchař specialista nebo krejčí v modelové a zakázkové výrobě.

Měsíční mzda od ledna 2019: 17 970 Kč

Hodinová mzda od ledna 2019: 107,40 Kč

Měsíční mzda od ledna 2020: 19 600 Kč

Hodinová mzda od ledna 2020: 117,40 Kč

5. skupina prací



Patří sem řidiči autobusů, mistr, dispečer, záchranář, personální a mzdová účetní, průzkumník trhu nebo učitel ve školce.

Měsíční mzda od ledna 2019: 19 850 Kč

Hodinová mzda od ledna 2019: 118,60 Kč

Měsíční mzda od ledna 2020: 21 700 Kč

Hodinová mzda od ledna 2020: 129,70 Kč

6. skupina prací



Jedná se například o obchodní referenty, správce sítí, tvůrce IT systému nebo samostatné projektanty rozsáhlých a náročných staveb.

Měsíční mzda od ledna 2019: 21 900 Kč

Hodinová mzda od ledna 2019: 130,90 Kč

Měsíční mzda od ledna 2020: 24 000 Kč

Hodinová mzda od ledna 2020: 143,20 Kč

7. skupina prací



Patří sem například finanční experti, lékař, zubař, farmaceut nebo expert na marketing či programátor.

Měsíční mzda od ledna 2019: 24 180 Kč

Hodinová mzda od ledna 2019: 144,50 Kč

Měsíční mzda od ledna 2020: 26 500 Kč

Hodinová mzda od ledna 2020: 158,10 Kč

8. skupina prací



Jde o odborníky na finanční a obchodní strategii organizací, makléře na finančním a kapitálovém trhu a špičkové vědecké pracovníky řešící principiálně nové vědeckovýzkumné okruhy.

Měsíční mzda od ledna 2019: 26 700 Kč

Hodinová mzda od ledna 2019: 159,60 Kč

Měsíční mzda od ledna 2020: 29 200 Kč

Hodinová mzda od ledna 2020: 174,60 Kč