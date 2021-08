"Vláda se snad zbláznila." Okamura se pohádal s Plagou kvůli školám

Děti se budou testovat prvního, šestého a devátého září. Proč právě třikrát? "Byla o tom velká debata už před koncem školního roku. A ty tři fáze jsou kvůli tomu, že z pohledu epidemiologů a ministerstva zdravotnictví je třeba nasnímat situaci, kdy se prázdninový režim bude měnit na ten běžný pracovní a školní. A ta tři kola mají ukázat, jaká je zátěž v populaci a případně ji odchytat," vysvětlil Plaga. Podle výsledků testování prý resort zdravotnictví připraví scénáře podzimního vývoje epidemie covidu.

Předseda SPD je ovšem zásadně proti. "Trváme na našem stanovisku a požadujeme návrat dětí do škol bez podmínek, bez omezení či roušek. A bez povinného očkování. Testování se už dělalo v uplynulém roce, kdy ty kontakty byly obrovské. A pozitivní byla naprosto zanedbatelná část dětí," zdůraznil Okamura.

Opatření jsou podle něj za hranou ústavnosti a SPD proto podá (správní) žalobu. Připomněl, že soudy už smetly 25 vládních opatření. "Jako největší nebezpečí vnímám šikanu. To, že se u malých dětí vláda rozhodla diskriminovat, segregovat, separovat ty, které jsou testované, očkované či prodělaly covid od těch, které testované nejsou, je skutečně velký problém. Když jsem to četl, tak jsem si myslel, že se vláda snad zbláznila," opřel se do kabinetu šéf SPD.

Anketa Souhlasíte s trojnásobným testováním dětí na začátku školního roku? Ano 32 196 hlasů Ne 68 411 hlasů Hlasovalo 607 lidí.

"Jde nám o to, aby návrat do škol byl bezpečný a trvalý. Prázdninový režim je jiný a ta tři kola testování proběhnou. Záchyt na jaře malý nebyl, byl stejný jako ve firmách. Efekt to samozřejmě mělo, i když přiznávám, že já sám jsem zastáncem PCR testů a kdyby šly realizovat všude, bylo by to přesnější," uznal Plaga.

