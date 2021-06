Lidé stále platí za PCR testy. Peníze se jim musí vrátit, oznámil Vojtěch

Vláda od června změnila počet testů, který lidem hradí pojišťovna. Dosud mohli mít Češi každé tři dny zdarma antigenní test. V červnu mají mít hrazeny dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy.



Hned první den ale lidé, kteří chtěli novinku vyzkoušet, narazili na problémy. V některých odběrových místech si totiž PCR test museli zaplatit sami. A stejnou situaci zažili i zájemci ve středu.

Některé laboratoře totiž tvrdí, že nedostaly potřebnou metodiku. "Z důvodu absence metodiky ze strany ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven k preventivnímu vyšetření COVID-19 metodou PCR "zdarma" a vzhledem k plánovaným úhradám pojišťoven, které jsou pod našimi náklady, nejsme zatím schopni preventivní PCR testy nabídnout," uvádí na svých stránkách například společnost EUC laboratoře.

To ale mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová odmítla. "Metodiku dostaly. Ministerstvo zástupce odběrových míst informovalo s předstihem a ihned po schválení vládou v pátek 28. května, a to vydáním mimořádného opatření," řekla pro TN.cz.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že lidé, kteří si v úterý test zaplatili, mají nárok na vrácení peněz. Laboratoře podle něj porušily pravidla. "Pokud za to preventivní testování vybírají od lidí peníze, tak porušují to mimořádné opatření. A pak je nárok na to, že ty peníze lidé mohou žádat zpět,“ řekl ministr.

Laboratoře si také stěžovaly, že za testy mají málo peněz. "Trochu mám pocit, že to, co některé soukromé laboratoře teď dělají, je snaha na nás vytvořit nějaký tlak. My se nenecháme vydírat. Myslím, že cena je optimální," dodal.

Ministr v úterý oznámil, že pojišťovny přidají laboratořím na PCR testy více peněz. "Domluvil jsem se s pojišťovnami, že ještě dnes zvýší úhradu odběrovým místům na 614 korun," uvedl Vojtěch v úterý. Přitom jen o den dřív oznámil, že za screeningové PCR testy budou pojišťovny hradit 303 korun plus 47 korun za odběr.

Ani to ale některým laboratořím zřejmě nestačí. Samoplátci totiž dosud za jeden test platili částku kolem 1500 korun. "My se domníváme, že ta cena by se měla pohybovat o něco výše než 614 korun," upozornil ředitel Aeskulab Kamil Doležel.

Problémy provázel i start covid pasů. Web přestal fungovat už první den provozu: