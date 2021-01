Vláda svolala mimořádné jednání, bude řešit změny v systému PES

Vláda bude na středečním mimořádném jednání řešit možné úpravy v tabulkách opatření protiepidemického systému ČR (PES). Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) již dříve avizoval, že by mohly změny začít platit od 1. února. Některá opatření by se změnila i pro pátý stupeň. Řešit se bude také otevření lyžařských areálů. Přímý přenos z tiskové konferfence budete moci sledovat v tomto článku.

Ministr zdravotnictví změny v protiepidemickém systému prodiskutoval se zájmovými skupinami i experty, na středečním jednání představí změny vládě. V případě schválení změn Blatný předpokládá, že by mohla nová tabulka PES platit už od 1. února.





Redakci TN.cz a TV Nova se podařilo získat předběžnou podobu matice opatření po úpravách. I v nejvyšším stupni, ve kterém se Česká republika nachází, by například mohli do škol nastoupit také studenti závěrečných ročníků základních a středních škol, v současné podobě chodí do škol jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřené jsou také mateřské školy.

Největší novinkou by měl být ukazatel orientačního zatížení zdravotního systému, také podle něj by se měl orientovat přestup do jiných stupňů v souvislosti s počtem hospitalizovaných lidí. Například pro přestup do čtvrtého stupně by musel klesnout počet lidí v nemocnicích pod 3000. K tomu by podle příznivých odhadů mohlo dojít v polovině února.

Očekává se také, že se budou řešit například podmínky pro otevření lyžařských areálů. Návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) na zprovoznění areálů byl na pondělním jednání vlády zamítnut.





Tisková konference, na které by měl ministr zdravotnictví Jan Blatný představit schválené změny v PES, začne ve 20:00. Přímý přenos budete moci na TN.cz sledovat ŽIVĚ.

Více o možném otevření ski-areálů a podmínek, které by měly platit, najdete v reportáži TV Nova: