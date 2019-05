Komu se zvýší rodičovský příspěvěk o 80 tisíc? ČSSD ukázala tři modely

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce na vládě znovu předložit návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, který by se týkal i rodičů dnes již příspěvek pobírajících, nejen tedy těch, kterým se dítě narodí až po 1. lednu 2020. ČSSD teď nastínila možné scénáře, jak by se zvýšení rodičovského příspěvku mohlo dotknout těch, kteří jej už čerpají.

Míra navýšení rodičovského příspěvku bude podle návrhu ČSSD záviset na tom, jak má rodina nastavenou měsíční výši dávky a kdy nejmladší dítě dosáhne 4 let věku.

"Čerpání rodičovského příspěvku má i přes velkou míru flexibility svoje pravidla. Tímto způsobem je navýšení rodičovské samozřejmě koncipováno od začátku, není to tak, že by všichni měli dostat najednou 80 tisíc korun. Pravidla čerpání zůstávají stejná, chceme ale, aby ta pomoc byla co nejširší a největší, uvedla ministryně Maláčová.

ČSSD na dotaz TN.cz poskytla také tři příklady pro ilustraci možného čerpání zvýšeného rodičovského příspěvku:

V prvním případě má rodina nastavené čerpání do 3 let věku dítěte, toho dosáhne v březnu 2020. Rodič čerpá měsíčně 7 100 Kč. V takovém případě si může dle předchozích příjmů (70 % denního vyměřovacího základu) zvýšit maximální čerpání až na 12 000 Kč měsíčně.

Pokud si od účinnosti novely zákona výši dávky nezmění, bude nadále čerpat 7 100 Kč měsíčně a celkovou částku 300 000 vyčerpá v únoru 2021. Pokud si to zvýší na 12 000 Kč měsíčně, navýšenou částku 300 tisíc vyčerpá v září 2020.

V druhém případě dítě dovrší 4 let v lednu 2020. Rodič má čerpání rozloženo do 4 let. Měsíčně čerpá 5 200 Kč. Pokud si od účinnosti novely zákona výši dávky změní na maximum, tedy na 12 000 Kč, z celkové částky ve výši 300 000 bude nevyčerpanou částkou 74 800 Kč (tato částka tak zůstane nevyčerpaná). Pokud si výši dávky může změnit maximálně do výše 7 600 Kč (například protože dříve nedoložil denní vyměřovací základ), nevyčerpaná částka bude celkem 79 200 Kč.

Ve třetím případě by dítě dovršilo věk 3 let v prosinci 2019, rodič má čerpání rozloženo do 3 let. Pokud si nezmění výši čerpání a celkovou částku 220 tisíc korun vyčerpá před 1. lednem 2020, nebude mít nárok na zvýšení, protože ukončí pobírání rodičovského příspěvku v podstatě před účinností novely.

Pokud čerpá měsíčně 7 100 Kč a sníží si výši čerpání na 5 000 Kč, bude mít na rodičovský příspěvek nárok i v lednu 2020, splní nárok na navýšení rodičovské o 80 tisíc do celkové částky 300 tisíc korun. A to vyčerpá v srpnu 2020.

Návrh, který chce Maláčová přednést vládě, ještě ministryně financí Alena Schillerová neviděla. "S koaličním partnerem se shoduji na potřebě rychlého vyřešení podoby rodičovského příspěvku na příští rok. Bohužel však musím konstatovat, že reálné kroky MPSV upřímné snaze vytvořit podmínky pro jeho zvyšování prozatím nijak nenasvědčují," uvedla Schillerová pro TV Nova.

Zatímco její úřad podle ministryně připravil řadu opatření, aby se podařilo najít zdroje prostředků pro vládní priority, například optimalizaci státního aparátu, zavedení digitální daně či protlačení novely o EET do třetího čtení v Poslanecké sněmovně, ministerstvo práce a sociálních věcí podle Schillerové zatím v hledání prostředků zaostává.

"Průběh prací na komplexní revizi sociálních dávek ze strany MPSV značně pokulhává, pokud byl vůbec zahájen," upozornila ministryně financí.