Vznikl informační portál věnovaný autismu. Má zlepšit situaci v Česku

Informační portál AutismPort je nejen pro lidi s autismem a jejich rodiny, ale také pro celou veřejnost. Cílem projektu je totiž zpřístupnit informace o autismu, které podle zakladatelky v Česku chybí.

"Ačkoliv se Národní ústav pro autismus (NAUTIS) usilovně snaží o šíření informací založených na důkazech již dvacet let, situace kolem autismu je v České republice stále tristní," říká Kateřina Thorová, zakladatelka portálu.

NAUTIS věří, že spolupráce mezi odborníky, lidmi s autismem a jejich rodinnými příslušníky, úředníky a politiky, o kterou se v rámci portálu snaží, je jedním z klíčů ke zlepšování kvality služeb i celého systému péče o lidi s autismem.

Podle Thorové chybí v Česku specialisté zabývající se autismem, nedodržují se doporučované postupy a diagnostikuje se na základě obecně rozšířených mýtů. "Ve světě se řeší diagnostika patnáctiměsíčních dětí, rozdíly v projevech mezi pohlavími, raná intervence do dvou let, autismus ve stáří a zdravotní problémy lidí s autismem," vysvětluje Thorová, která je zároveň i psycholožka.

V Česku se podle ní řeší zatím jen to, kdo má právo diagnostikovat, do jaké školy bude autistické dítě chodit. A naopak se podle psycholožky neřeší vážnější témata, například náprava legislativy, podle které by například lidé s autismem neměli řídit auto.

Tímto novým webem se NAUTIS snaží zprostředkovat informace veřejnosti a odborníkům. "Skrze portál propagujeme praxi založenou na důkazech, transparentnost, otevřenost a spolupráci. Chceme propojit výzkumná fakta, odborné i laické zkušenosti," dodává.

Na českých základních školách bylo ve školním roce 2019/2020 vzděláváno 110 940 žáků se zdravotním postižením, z toho 3979 žáků s poruchou autistického spektra podle Ústavu pro informace ve vzdělávání.