Z Itálie se vrací tisíce Čechů, byli tam i tři nakažení. Obětí viru je přes 3000

Koronaviru podlehlo už více než tři tisíce lidí. Drtivá většina obětí je z pevninské Číny, odkud se epidemie rozšířila do celého světa. Jenom za neděli v provincii Chu-pej, která je koronavirem nejvíce zasažena, zemřelo 42 pacientů.

V Číně se přesto situace zlepšuje. Naopak v Jižní Koreji počet pacientů stoupá - asijská země ohlásila 476 nových případů. Nejinak je tomu i v Itálii, kde v průběhu neděle počet nakažených vzrostl o 50 procent na 1 694. Nemoci tam podlehlo už 34 lidí. Celkový počet nakažených na celém světě přesáhl 88 tisíc.

On-line reportáž Epidemie koronaviru nepolevuje V Jižní Koreji koronaviru podlehli další čtyři lidi, počet obětí tak stoupl na 26. Nakažených je v zemi podle jihokorejského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí 4 212. Začalo zasedání Bezpečnostní rady státu kvůli výskytu koronaviru v ČR. Očekává se přijetí nových opatření. Je také možné, že výrazně přibude testovaných. Indonésie hlásí první dva případy nákazy koronavirem. Jde o čtyřiašedesátiletou ženu a její jednatřicetiletou dceru. Obě nedávno přišly do kontaktu s Japoncem, který zemi navštívil.

Z doposud dvou set vyšetřených pacientů v Česku se koronavirus COVID-19 potvrdil u tří. Všichni navštívili nemocnici z preventivních důvodů, protože se vraceli z rizikových oblastí a vykazovali lehké příznaky virózy.

"Jsou to v zásadě lehké příznaky. Mají mírnou teplotu," okomentoval zdravotní stav prvních nakažených v České republice ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Všichni do Česka přicestovali z Itálie. Jeden z nich byl na pracovní konferenci, druhý na dovolené s rodinou. Třetí pacientkou je americká studentka, která studuje v Miláně. Hygienici nyní musí zmapovat, s kým přišli do kontaktu.

"Pán z Ústí nad Labem jel s rodinou v autě - s manželskou a čtyřmi dětmi. Tam je to jednoznačné. U těch ostatních je to trochu komplikovanější," uvedl Vojtěch v nedělním pořadu TV Nova Střepiny. Problematický je zejména případ americké turistky, která do Prahy cestovala z Vídně zřejmě autobusem.

V pondělí ráno se kvůli koronaviru sešla Bezpečnostní rada státu. Projednat by měla případné omezení akcí s vyšší účastí lidí. Na hranicích ale ministr zdravotnictví zatím zavádět opatření nechce. "V tuto chvíli to nenína místě. Na těch hranicích bychom ani nic nezjistili.Technicky si to nedokážu představit, tvořily by se třeba desetikilometrové fronty," prohlásil.

Podle odborníků se během víkendu do Česka z Itálie a Rakouska vrátilo až dvacet tisíc lidí. A to hlavně do Prahy, Chebu, Frýdku-Místku a Litoměřic. Řada Čechů během zimních měsíců do Rakouska a Itálie jezdí hlavně kvůli lyžování. Mezi nejoblíbenější italská lyžařská střediska patří ty v regionu Lombardie a populární výletní destinací jsou třeba i Benátky.

Podívejte se na rozhovor o koronaviru s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem v reportáži TV Nova: