Zápach, plíseň a špína! Řidič si v pražském hotelu užil noc hrůzy

Třicet let za volantem autobusu, dvacet let již vozí turisty do České republiky. Profesionální řidič Gabor Nagy z Maďarska měl za sebou další dlouhou cestu a chtěl si pořádně odpočinout. Měl sjednaný pokoj v pražském hotelu Aron, po příchodu se však zděsil.



“V koberci byla plíseň. Pokoj zapáchal. Nešlo jej vůbec vyvětrat, protože se okno nedalo otevřít,“ popsal Nagy. S něčím takovým se prý ještě nesetkal.



Když si přišel stěžovat na recepci, podle jeho slov s ním recepční nejednal příliš slušně. Jiný pokuj mu dát nechtěl, prý si může jít hledat jiné ubytování.



Nagy se příliš dobře cizím jazykem nedomluví, navíc bylo již po osmé večer a to se jiné ubytování hledá dost špatně. Naštěstí se mohl pro pomoc obrátit na tlumočnici. Ta však byla z Příbrami a do Prahy se dostala až následující den.



Nagy tak musel v pokoji přespat. Ze snímků, které pořídil, je vidět nečistota v koupelně, popraskaná omítka a zřejmě i zatékající okno. V pokoji byla také vrstva prachu, Nagy kus otřel, aby byl vidět rozdíl.



Redakce TN.cz kontaktovala hotel s žádostí o vyjádření. Podle Hany Čermákové byl hotel plně obsazený a padlo tak rozhodnutí využít náhradní pokoj.



“Nebylo možné hned v noci pana Gabora Nagyho přestěhovat, bylo mu slíbeno, že ho přestěhujeme následující den. Pokoj, kde byl ubytovaný, běžně nepoužíváme, jenom ve výjimečných případech. Situaci jsme s hostem vyřešili, byla mu vrácena celá částka za ubytování. Velice se omlouváme za vzniklou situaci,“ uvedla Čermáková.