Zápach z úst a krvácející dásně? Mohou varovat před vážnou nemocí!

Zápach z úst je často prvním varovným signálem. Může značit zánět v ústech. Onemocnění dásní neboli parodontitida není samo o sobě smrtelné. Podle nové studie se s ním ale pojí řada komplikací a vyšší míra srdečních problémů. Na výzkum upozornil zpravodajský web The Sun.

Švédští vědci analyzovali zubní záznamy 1 587 lidí s průměrným věkem 62 let. Z nich 985 bylo klasifikováno jako zdraví, 489 mělo parodontitidu mírnou a 113 závažnou.

V šestiletém časovém období výzkumníci zjišťovali, jestli někdo z nich zemřel, měl srdeční příhodu, mrtvici nebo vážné srdeční selhání. Zjistili, že za šest let se sledovaným lidem přihodilo 205 podobných událostí. Větší náchylnost k nim měli právě ti, u kterých už parodontitida začala, oproti těm, kteří byli považováni za zcela zdravé. A to celkem o 49 procent.

Zjištění podle vědců potvrzují dlouho předpokládanou souvislost parodontitidy se záněty, které vedou k infarktům a dalším srdečním onemocněním.

"Riziko výskytu kardiovaskulárních příhod během doby sledování bylo vyšší u účastníků s parodontitidou a zvyšovalo se souběžně se závažností. Bylo to zvláště patrné u pacientů, kteří již prodělali infarkt myokardu," uvedla hlavní autorka studie Giulia Ferranniniová ze švédské univerzity Institut Karolinska.

Podle autorky může být parodontitida spojená se srdečními onemocněními kvůli poškozeným dásním. Přes ně se totiž do krevního oběhu dostanou zárodky snadněji. "To by mohlo urychlit škodlivé změny na cévách a/nebo zhoršit zánět v těle, který je pro cévy špatný," vysvětlila autorka.

Neošetřená parodontitida může vést ke ztrátě zubů, ústupu dásní a poškození kostí čelisti.

Ačkoli mnoho studií ukázalo, že lidé s parodontitidou čelí vyšší pravděpodobnosti závažných srdečních problémů, neexistuje žádný závěr, zda může být jejich příčinou.