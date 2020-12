Zasedne vláda. Podle Babiše ale opatření v Česku zpřísňovat nebude

Česko bylo v neděli třetí den v řadě v protiepidemickém systému PES na hodnotě 76 bodů ze sta, což už znamená pátý, nejvyšší stupeň rizika. Dnes po poledni zasedá vláda a jevilo se tak jako možné, že ministři budou rozhodovat právě i o zavedení dalších opatření ke zvládnutí epidemie koronaviru. To ale premiér v neděli odmítl. Tiskovou konferenci po schůzi vlády přineseme na TN.cz přímým přenosem.

Schůze prostřednictvím videokonference podle informací zveřejněných Úřadem vlády odstartuje dvě hodiny po poledni, tiskový brífink je plánovaný na 16:00. Jeho začátek se ale může posunout.

"Kromě aktuálního vývoje epidemie koronaviru se bude vláda zabývat několika návrhy zákonů, například novelou zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, návrhem zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy či návrhem zákona o podpoře nízkoemisních vozidel. Řešit bude i věcný záměr zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů," píše se v pozvánce.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) o víkendu řekl, že je prý jen otázkou času, než se Česko do pátého stupně protiepidemického systému přesune. Dodal, že by se o tom mělo mluvit právě už na aktuální schůzi kabinetu.

Hamáčkova slova ale rozzlobila premiéra Andreje Babiše (ANO). V neděli novinářům řekl, že neví o tom, že by ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) měl jít na vládu s takovým návrhem. Předsedovi sociálních demokratů vzkázal, aby se držel svých kompetencí a nekomentoval epidemickou situaci. V podvečer pak Babiš v České televizi řekl, že vláda o tvrdších opatřeních v pondělí nerozhodne. Na programu to prý bude až ve středu.

Bez ohledu na to, jestli vláda opatření zpřísní či nezpřísní, čeká ji v úterý ještě jiné důležité hlasování - musí přesvědčit poslance, aby kývli na další prodloužení nouzového stavu v Česku. Ten totiž aktuálně platí pouze do 23. prosince včetně. Kabinet požaduje jeho natažení o dalších 30 dní, tedy do 22. ledna příštího roku.

Premiér v neděli mluvil i o očkování, které má začít už za několik dní: