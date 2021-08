"Zbili ho a odvlekli." Tálibán měl unést jednoho z tlumočníků Čechů

Situace v Afghánistánu se dál vyostřuje. Poté, co téměř nad celou zemí převzal kontrolu Tálibán, dělají jednotlivé země vše pro to, aby z oblasti dostaly urychleně své diplomaty i tamní spolupracovníky.

Afghánským tlumočníkům i jejich rodinám nyní hrozí smrt. Ulicemi obchází strach. Tálibán se moci chopil prakticky bez boje, po odchodu vojáků NATO ze země se s větším odporem nesetkal.

Většina z tlumočníků po odchodu vojsk žádala o azyl jinde, doufajíc v bezpečnost pro sebe i své blízké. O vízum požádal i muž, který působil jako tlumočník pro české vojáky. Spolek Vlčí Máky v pondělí informoval, že jeho nejhorší obavy se bohužel zřejmě naplnily. Pravděpodobně byl unesen Tálibánem.

"Ztratili jsme kontakt s jedním z tlumočníků, podle zprávy od jeho bratra vtrhli do domu ozbrojení muži, zbili ho a odvlekli. Situaci jeho ženy a tří malých dětí neznáme," informoval spolek, který s tlumočníky dlouhodobě udržuje kontakt.

Se zmiňovaným mužem ještě v neděli hovořil i reportér TV Nova. Když se chtěl o den později ujistit, že je v pořádku, telefon zvedl neznámý, arabsky hovořící muž.

Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová potvrdila, že situace v zemi je velmi dramatická a nepřehledná, únos potvrzený nemá, rozhodně ho ale prý nemůže vyloučit.

Spolek nyní apeluje na české vládní představitele, aby urychleně dostali do bezpečí všechny zbylé spolupracovníky. "Další čtyři tlumočníci, kteří se nevešli na vládní seznam, se s rodinami skrývají v dosahu letiště. Jedna z rodin je od včerejška v podzemí bez jakýchkoli zásob vody a jídla," upozornil.

V pondělí po šesté hodině ráno přistálo na pražském letišti ve Kbelích první evakuační letadlo české armády z Afghánistánu. Na palubě bylo podle premiéra Andreje Babiše (ANO) celkem 46 lidí. Situace v zemi se ale rychle vyostřuje a času příliš nezbývá. "Žádáme vládu, aby na palubu zbylých evakuačních letů pustila všechny bývalé tlumočníky Armády České republiky, kteří se ještě dokáží dostavit na letiště," vyzval spolek.

Letiště v hlavním městě Afghánistánu je jedním z posledních míst, které ještě není pod nadvládou radikálů. Prezident v neděli podle tamních médií utekl do zahraničí. Lidé se bojí, v hlavním městě vypukl chaos. Tálibán vzkázal světu, že "válka" skončila. Hnutí nechce být izolováno a přeje si udržet vztahy s mezinárodním společenstvím.

Po stažení vojsk z Afghánistánu čelí kritice hlavně americký prezident Joe Biden, jemuž je vyčítáno, že podcenil situaci a sílu Tálibánu. Šéf Bílého domu by měl v následujících dnech vystoupit s projevem k národu. Jeho předchůdce Donald Trump ho už mezitím vyzval k rezignaci. Byl to přitom právě on, kdo o stažení vojsk z Afghánistánu rozhodl.

Expert zhodnotil, proč Tálibán obsadil Afghánistán tak rychle: