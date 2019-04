Že vám stačí jen 5 hodin spánku denně? Nesmysl, tvrdí vědci!

Podle vědců z lékařské fakulty New York University (NYU), kterou zveřejnil web americké televize CNN, si mnoho lidí kvůli nezdravému spánku nevědomky ubližuje. Mýty o spánku se totiž i díky sociálním sítím šíří jako lavina.

Přitom platí to, co se lékaří doporučují už řadu let - tedy spát alespoň 7-8 hodin denně, usínat a budit se v pravidelný čas, zdravě jíst a cvičit a před odchodem do postele omezit všechny rušivé elementy.

1. Dospělým stačí i méně než pět hodin spánku denně



Naprostý nesmysl, kterému podle vědců věří velká část lidí, která se možná inspirovala u světových osobností jako byla například Margaret Thatcherová nebo Napoleon. Ti měli poměrně zvláštní noční návyky, kdy spali jen pár hodin denně, ovšem zhlížet se v nich většinová populace zkrátka nemůže.

Podle dlouhodobé studie, která zkoumala přes deset tisíc britských úředníků, byli ti, kteří omezili svůj spánek jen na pár hodin denně, až dvakrát více ohrožení náhlou smrtí způsobenou především kardiovaskulárními problémy.



Spánková deprivace je také spojovaná s vysokým tlakem, oslabeným imunitním systémem, nárůstem hmotnosti, nedostatkem libida, změnami nálad, paranoiou, depresí a zvýšeným rizikem cukrovky, mrtvice, některých druhů rakoviny nebo onemocnění demencí.



2. Počítání oveček vám pomůže usnout



Sněte dál! Pokud nemůžete usnout a už jste v posteli zkusili všemožné tipy a triky, jak usnout - třeba počítání oveček - jednoduše vstaňte. Nemá cenu zůstávat v posteli, tu si váš mozek totiž při opakovaných problémech s usnutím bude spojovat právě s insomnií.

Pokud se vám nedaří usnout do 15 minut, vstaňte, změňte prostředí a věnujte se nějaké bezmyšlenkovité činnosti, ideálně v přítmí.



A vědci vyvrátili i další podobný mýtus - tedy že i když neusnete, ale budete ležet se zavřenými očima, odpočinete si úplně stejně. To bohužel naprosto není pravda.



3. Je úplně jedno, v jakou denní dobu jdete spát



Není. Biologické hodiny člověka prostě fungují tak, že potřebují být zvyklé na určitý režim. Pokud chodíte spát a budíte se v různé časy během dne, může vás to naprosto rozhodit jak psychicky, tak fyzicky. Potvrzuje to i studie s lidmi, kteří pracují na střídající se směny. Ti jsou mnohem více ohrožení onemocněním srdce, vředy, obezitou nebo určitými druhy rakoviny. U pracovníků na různé směny se také projevuje větší nebezpečí úrazů na pracovišti z důvodu pomalejších reflexů a špatných rozhodovacích schopností.





