Zeman chce očkovat Sputnikem! VÝHODY a NEVÝHODY vakcíny

Rusko je podle prezidenta ochotné dodat do Česka vakcínu Sputnik V. Zemanovi měl dodávku slíbit ruský prezident Vladimir Putin.

Zeman by v Česku klidně očkoval bez povolení evropských úřadů. "Mně by úplně stačila certifikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv," řekl prezident.

O ruské vakcíně pořád panuje řada nejasností a látka je stále částečně obestřena tajemstvím, které bylo teprve v únoru poprvé poodkryto. Odborný časopis Lancet na začátku měsíce zveřejnil studii, podle níž účinnost vakcíny dosáhla 91,6 procenta. Vakcína podle odborníků poskytuje úplnou ochranu před hospitalizací a smrtí.



Vakcína Sputnik funguje na podobném principu jako vakcína AstraZeneca, která byla vyvinutá ve Velké Británii a vakcína Johnson&Johnson vyvinutá v Belgii, uvedl britský web BBC.

Jednou z největších výhod ruské vakcíny je, že stejně jako vakcína AstraZeneca může být skladována při teplotách mezi 2 a 8 stupni.

Oproti jiným vakcínám se její využití liší v tom, že používá dvě mírně odlišné verze vakcíny pro první a druhou dávku. Ty jsou podávané s odstupem 21 dnů. Důvodem je názor vědců, že použití dvou různých vzorců posiluje imunitní systém ještě více než použití stejné verze dvakrát.

I u ruské látky se objevily některé vedlejší účinky. Šlo ale o podobné projevy jako u jiných látek, včetně bolestí paže, únavy a mírné teploty.

Vakcína se kromě Ruska používá také například v Argentině, Venezuele, Maďarsku, Spojených arabských emirátech nebo v Íránu.

Největším problémem vakcíny momentálně je chybějící schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Šéfka Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová řekla, že když o něj Rusové požádají, tak by ho mohli získat v řádu týdnů.

Jedním z největších problémů vakcíny Sputnik by tak nakonec mohla být skutečnost, že její účinky výrazně snižuje konzumace alkoholu. Pít by se nemělo přinejmenším 42 dní a v lepším případě až 56 dní po podání první dávky. A před ní by měl člověk abstinovat alespoň dva týdny.

"Za žádných okolností se nesmíte opít. Alkohol má vliv nejenom na naše chování, ale také imunitní systém. Sklenička šampaňského vám neublíží, ale panák vodky už je špatně," prohlásil Alexandr Guinstburg z Gamelyeova federálního ústavu epidemiologie a mikrobiologie, který vakcínu Sputnik vyvinul.

O používání vakcíny Sputnik se uvažovalo také na Slovensku. Země ji ale nakonec odmítla. Jaké měla důvody, se podívejte v reportáži: