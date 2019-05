Zeman udělí Jágrovi vyznamenání. Fanoušci ho chtějí na bankovce

Jaromír Jágr dostane další vyznamenání. V rozhovoru pro Blesk to připustil prezident republiky Miloš Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček to pak potvrdil jako jistou věc. Zeman vyznamená i válečného veterána, generála Emila Bočka. Oba by si měli státní vyznamenání převzít 28. října na Pražském hradě. Jágr už tam v roce 2010 jednu medaili Za zásluhy přebíral.

Medaile za zásluhy Jágra před necelými devíti roky překvapila - musel si tenkrát i půjčit oblečení. "Já jsem měl smoking. To bylo v tý době, kdy jsem vyhrával ty trofeje v NHL, jo, ale to už je hrozně dávno. Takže když jsem zjistil, že musím mít smoking, tak kamarádi mi to zařídili," uvedl v roce 2010 Jágr.

Od Václava Klause tehdy dostal medaili Za zásluhy II. stupně. Letos na podzim si zřejmě polepší. "Myslím si, že tohle je výborná příležitost, jak z té II. třídy udělat I. třídu," řekl prezident Miloš Zeman.

S prezidentem souhlasí i politici různých stran. Výjimečná kariéra kladenského útočníka totiž prý pomohla věhlasu českého sportu po celém světě. "Jsem jednoznačně přesvědčen, že Jarda je typem občana, který proslavil naši republiku dá se říct téměř po celém světě - nejenom tom hokejovém," tvrdí poslanec a předseda Podvýboru pro sport Milan Hnilička (ANO).

Je jeden z těch sportovců, který rozšířili věhlas českého státu, ať už na Západě, nebo na Východě. Je to mimořádný talent s obrovskou vůlí," řekl poslanec a člen Podvýboru pro sport Jan Birke (ČSSD).

I lidé dotázaní v anketě s vyznamenáním vesměs souhlasí. "Takovou propagaci českýho hokeje ve světě asi žádnej jinej hráč neudělal. A v těch jeho letech musíme smeknout před jeho výkony," zní jeden z názorů. "Jágr si to zaslouží. Jak svým hokejem, tak svým vystupováním. A prostě vším," řekl jiný z dotázaných.

Jágr byl členem delegace, která prezidenta doprovázela před pár dny do Číny. Sklidil za to i kritiku. To kladenští fanoušci by legendárního útočníka viděli rádi třeba na bankovce s hodnotou 6868.

Státní vyznamenání dostávají sportovci pravidelně. Loni to byl fotbalista Petr Čech, snowboardistka a lyžařka Ester Ledecká a tenisté Petra Kvitová, Helena Suková a Radek Štěpánek.